Путин и Моди подвели итоги переговоров в Нью-Дели
Путин и Моди подвели итоги переговоров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели приняли
совместное заявление и назвали приоритеты взаимодействия стран, а также приняли участие в Российско-индийском бизнес-форуме.
Ключевые положения документа
- Москва и Нью-Дели будут работать над упрощением визового режима.
- Страны видят потенциал сотрудничества в поставках энергоресурсов и расширении индийского экспорта в Россию.
- Партнерство в военной сфере переориентируют на производство передовых оборонных платформ и исследования.
- Консультации по сооружению новой АЭС российского проекта в Индии ускорят.
- Стороны отметили возрастающую роль ШОС в формировании нового миропорядка.
- Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены расширенного Совбеза ООН.
- Лидеры договорились развивать системы расчетов в нацвалютах, обсудили создание предприятий в сфере удобрений.
- Всего страны подписали 29 совместных документов.
Путин об итогах переговоров
Президент рассказал, что встреча прошла успешно, на ней обсудили основные вопросы сотрудничества:
«
"Подписан также солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии".
Владимир Путин
президент России
Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов для Нью-Дели:
«
"Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики".
Владимир Путин
президент России
В Калужской области построят совместный фармацевтический завод, где будут выпускать противоопухолевые лекарства.
Путин отметил важную роль запускаемого канала RT India:
«
"Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня".
Владимир Путин
президент России
Объем торговли по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов. Доля расчетов в нацвалютах составляет уже 96 процентов, идет работа над соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
Москва и Нью-Дели могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, применении ядерных технологий в медицине. Атомная станция "Куданкуламы" внесет большой вклад в энергообеспечение Индии.
Страны проводят независимую внешнюю политику, взгляды на многие мировые вопросы совпадают.
Премьер отметил, что отношения стран выдерживают испытание временем, в их основе лежат взаимоуважение и доверие. Россия и Индия согласились обеспечить программу экономического сотрудничества до 2030 года:
«
"Двадцать пять лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением, именно его руководство привело к тому, что наши взаимоотношения укрепились и достигли новых высот".
Нарендра Моди
премьер-министр Индии
Моди заявил, что Москва и Нью-Дели работают над 30-дневным безвизовым режимом для туристических групп двух стран:
«
"Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель".
Нарендра Моди
премьер-министр Индии
Политик подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают в сфере чистой энергетики и критически важных минералов. Также они продолжат обсуждать создание коридора "Север — Юг", увеличат обмены студентами.
Нью-Дели в вопросе украинского урегулирования выступает за долгосрочный мир. Также премьер осудил теракт в "Крокус Сити Холле":
«
"Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности".
Нарендра Моди
премьер-министр Индии
Российско-индийский бизнес-форум
На пленарном заседании Путин отметил, что у стран есть растущие возможности во многих направлениях, но они не используются в полной мере. Россия хочет развивать многоплановые отношения с Индией в разных сферах, а не только в энергетике и обороне.
Устойчивыми темпами продолжает расти товарооборот, Москва готова кратно увеличить закупку товаров и услуг. При этом на пути их движения нужно устранять таможенные и административные барьеры.
«
"В последние три года динамика вообще была рекордная — до 80%. В результате по итогам прошлого года объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов долларов".
Владимир Путин
президент России
Надежной опорой для отношений Москвы и Нью-Дели служат прочные связи между бизнесом двух стран. Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере ИИ, нужно также совершенствовать промышленную кооперацию.
«
"Со своей стороны хотел бы заверить бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств".
Владимир Путин
президент России
Российский лидер также рассказал о модернизации инфраструктуры Северного морского пути и проекте коридора "Север — Юг".
«
"Особое значение имеет доступность транспортно-логистических коммуникаций. И в этом направлении уже многое делается. Полным ходом идет реализация проекта по созданию коридора "Север — Юг" — от России и Белоруссии до побережья Индийского океана".
Владимир Путин
президент России
Моди, в свою очередь, предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и поспособствует развитию Глобального Юга. Он также предложил совместно разрабатывать новые методы лечения рака.
Путин находится с визитом в Индии 4-5 декабря.