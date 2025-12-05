Путин и Моди подвели итоги переговоров в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели приняли совместное заявление и назвали приоритеты взаимодействия стран, а также приняли участие в Российско-индийском бизнес-форуме.

Ключевые положения документа

Москва и Нью-Дели будут работать над упрощением визового режима.

Страны видят потенциал сотрудничества в поставках энергоресурсов и расширении индийского экспорта в Россию.

Партнерство в военной сфере переориентируют на производство передовых оборонных платформ и исследования.

Консультации по сооружению новой АЭС российского проекта в Индии ускорят.

Стороны отметили возрастающую роль ШОС в формировании нового миропорядка.

Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены расширенного Совбеза ООН.

Лидеры договорились развивать системы расчетов в нацвалютах, обсудили создание предприятий в сфере удобрений.

Всего страны подписали 29 совместных документов.

Путин об итогах переговоров

Президент рассказал, что встреча прошла успешно, на ней обсудили основные вопросы сотрудничества:

« "Подписан также солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии". Владимир Путин президент России президент России

Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов для Нью-Дели:

« "Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики". Владимир Путин президент России президент России

В Калужской области построят совместный фармацевтический завод, где будут выпускать противоопухолевые лекарства.

Путин отметил важную роль запускаемого канала RT India:

« "Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня". Владимир Путин президент России президент России

Объем торговли по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов. Доля расчетов в нацвалютах составляет уже 96 процентов, идет работа над соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

Москва и Нью-Дели могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, применении ядерных технологий в медицине. Атомная станция "Куданкуламы" внесет большой вклад в энергообеспечение Индии.

Страны проводят независимую внешнюю политику, взгляды на многие мировые вопросы совпадают.

Заявления Моди

Премьер отметил, что отношения стран выдерживают испытание временем, в их основе лежат взаимоуважение и доверие. Россия и Индия согласились обеспечить программу экономического сотрудничества до 2030 года:

« "Двадцать пять лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением, именно его руководство привело к тому, что наши взаимоотношения укрепились и достигли новых высот". Нарендра Моди премьер-министр Индии премьер-министр Индии

Моди заявил, что Москва и Нью-Дели работают над 30-дневным безвизовым режимом для туристических групп двух стран:

« "Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель". Нарендра Моди премьер-министр Индии премьер-министр Индии

Политик подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают в сфере чистой энергетики и критически важных минералов. Также они продолжат обсуждать создание коридора "Север — Юг", увеличат обмены студентами.

Нью-Дели в вопросе украинского урегулирования выступает за долгосрочный мир. Также премьер осудил теракт в "Крокус Сити Холле":

« "Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности". Нарендра Моди премьер-министр Индии премьер-министр Индии

Российско-индийский бизнес-форум

На пленарном заседании Путин отметил, что у стран есть растущие возможности во многих направлениях, но они не используются в полной мере. Россия хочет развивать многоплановые отношения с Индией в разных сферах, а не только в энергетике и обороне.

Устойчивыми темпами продолжает расти товарооборот, Москва готова кратно увеличить закупку товаров и услуг. При этом на пути их движения нужно устранять таможенные и административные барьеры.

« "В последние три года динамика вообще была рекордная — до 80%. В результате по итогам прошлого года объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов долларов". Владимир Путин президент России президент России

Надежной опорой для отношений Москвы и Нью-Дели служат прочные связи между бизнесом двух стран. Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере ИИ, нужно также совершенствовать промышленную кооперацию.

« "Со своей стороны хотел бы заверить бизнес-круги, что все полезные начинания по развитию взаимных экономических обменов будут и впредь встречать содействие российских министерств и ведомств". Владимир Путин президент России президент России

Российский лидер также рассказал о модернизации инфраструктуры Северного морского пути и проекте коридора "Север — Юг".

« "Особое значение имеет доступность транспортно-логистических коммуникаций. И в этом направлении уже многое делается. Полным ходом идет реализация проекта по созданию коридора "Север — Юг" — от России и Белоруссии до побережья Индийского океана". Владимир Путин президент России президент России

Моди, в свою очередь, предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и поспособствует развитию Глобального Юга. Он также предложил совместно разрабатывать новые методы лечения рака.