Путин и Моди обсудили в Нью-Дели развитие отношений и ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
09:42 05.12.2025 (обновлено: 12:02 05.12.2025)
Путин и Моди обсудили в Нью-Дели развитие отношений и ситуацию на Украине
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели отношения стран и ситуацию на Украине. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
нью-дели
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
украина
в мире, индия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025, украина
В мире, Индия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Украина

Путин и Моди обсудили в Нью-Дели развитие отношений и ситуацию на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели отношения стран и ситуацию на Украине.
Президент высоко оценил сотрудничество Москвы и Нью-Дели в военно-технической сфере, новые направления работы связаны с авиацией, космосом и искусственным интеллектом:
«

"Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин назвал вчерашнюю встречу с Моди полезной. На ней он рассказал о действиях США и России для возможного урегулирования между Москвой и Киевом. Также он поблагодарил премьера за усилия для мирного процесса.
Со своей стороны, Моди заявил, что визит Путина имеет историческое значение:
«

"Ваша роль с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025
Нарендра Моди
премьер-министр Индии
Премьер уточнил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между странами. Индия выступает за скорейшее урегулирование конфликта.
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо". Переговоры длились более двух часов.
По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ и примут внушительный пакет документов. Также Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
