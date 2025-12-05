Путин и Моди обсудили в Нью-Дели развитие отношений и ситуацию на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили на переговорах в Нью-Дели отношения стран и ситуацию на Украине.

Президент высоко оценил сотрудничество Москвы и Нью-Дели в военно-технической сфере, новые направления работы связаны с авиацией, космосом и искусственным интеллектом:

« "Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер". Владимир Путин президент России президент России

Путин назвал вчерашнюю встречу с Моди полезной. На ней он рассказал о действиях США и России для возможного урегулирования между Москвой и Киевом. Также он поблагодарил премьера за усилия для мирного процесса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Со своей стороны, Моди заявил, что визит Путина имеет историческое значение:

« "Ваша роль с 2000 года, за последние два с половиной десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются". Нарендра Моди премьер-министр Индии премьер-министр Индии

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Премьер уточнил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между странами. Индия выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

Моди по-русски поблагодарил Путина за визит, сказав: "Спасибо". Переговоры длились более двух часов.