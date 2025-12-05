Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии
05:58 05.12.2025
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. РИА Новости, 05.12.2025
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии

Депутат Миронов предложил повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей.
Обращение по данному вопросу на имя председателя Социального фонда России Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов
27 августа, 14:07
"Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время минимальный размер страховой пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. По его словам, минимальной размер страховой пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера: на федеральном уровне это около 15,2 тысячи рублей.
"Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения", – добавил политик.
Комментируя инициативу, Лантратова в разговоре с агентством отметила, что повышение пенсии до 50 тысяч рублей позволит не только обеспечить минимальный комфорт, но и вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны.
"Напомню, что задача по повышению продолжительности качественной жизни входит в национальный проект "Демография". Мы считаем, что достойная пенсия - это мерило зрелости государства", - подчеркнула она.
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
01:43
 
Общество Сергей Миронов Яна Лантратова Госдума РФ
 
 
