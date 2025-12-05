Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
14:11 05.12.2025
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин
индия
россия
владимир путин
нью-дели
визит путина в индию — 2025
2025
индия, россия, владимир путин, нью-дели, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Владимир Путин, Нью-Дели, Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере искусственного интеллекта, у стран есть в этом направлении продвинутые наработки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы к широкому партнерству с Индией в области искусственного интеллекта, где у наших стран есть собственные продвинутые наработки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российско-индийского форума импортеров.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Под руководством Моди Индия проводит независимую политику, заявил Путин
Индия Россия Владимир Путин Нью-Дели Визит Путина в Индию — 2025
 
 
