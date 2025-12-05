https://ria.ru/20251205/partnerstvo-2060075069.html
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин
Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере искусственного интеллекта, у стран есть в этом направлении продвинутые наработки, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:11:00+03:00
2025-12-05T14:11:00+03:00
2025-12-05T14:26:00+03:00
индия
россия
владимир путин
нью-дели
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060066934_140:460:2964:2048_1920x0_80_0_0_f19445ade083e03afa75c8852b739536.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060070656.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060066934_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_6f955e05896d4380ae4473cafefb192b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, нью-дели, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Владимир Путин, Нью-Дели, Визит Путина в Индию — 2025
Россия готова к партнерству с Индией в сфере ИИ, заявил Путин
Путин сообщил о готовности России к партнерству с Индией в сфере ИИ