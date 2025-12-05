https://ria.ru/20251205/parizh-2059931771.html
Для реставрации собора Парижской Богоматери нужно 140 миллионов евро
Для полной реставрации собора Парижской Богоматери требуется еще 140 миллионов евро пожертвований, сообщил фонд восстановления памятника. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Для полной реставрации собора Парижской Богоматери требуется еще 140 миллионов евро пожертвований, сообщил фонд восстановления памятника.
"Благодаря щедрости спонсоров и тщательному управлению у нас осталось почти 140 миллионов евро из общей суммы пожертвований. Однако для скорейшего завершения полной реставрации памятника, который до 2019 года находился в неудовлетворительном состоянии, нам все еще нужна как минимум эквивалентная сумма", - говорится в заявлении фонда, которое цитирует агентство Франс Пресс.
Как отмечается, в эту сумму входят реставрационные работы ризницы, которая не подвергалась внешней реставрации с момента постройки, трех больших окон-розеток собора, северного и южного фасадов трансепта, пресвитерия, нефа и задней части башен.
По данным фонда, всего в его казну поступило более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.
Ранее фонд собора Парижской Богоматери объявлял о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания.