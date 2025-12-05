Для реставрации собора Парижской Богоматери нужно 140 миллионов евро

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Для полной реставрации собора Парижской Богоматери требуется еще 140 миллионов евро пожертвований, сообщил фонд восстановления памятника.

"Благодаря щедрости спонсоров и тщательному управлению у нас осталось почти 140 миллионов евро из общей суммы пожертвований. Однако для скорейшего завершения полной реставрации памятника, который до 2019 года находился в неудовлетворительном состоянии, нам все еще нужна как минимум эквивалентная сумма", - говорится в заявлении фонда, которое цитирует агентство Франс Пресс.

Как отмечается, в эту сумму входят реставрационные работы ризницы, которая не подвергалась внешней реставрации с момента постройки, трех больших окон-розеток собора, северного и южного фасадов трансепта, пресвитерия, нефа и задней части башен.

По данным фонда, всего в его казну поступило более 840 миллионов евро пожертвований от 340 тысяч благотворителей из 150 стран.