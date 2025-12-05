Задержанный организатор рехаба в Видном сравнил условия в центре и в камере

ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Организатор "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов заявил, что условия в его центре были гораздо лучше, чем в камере, где его сейчас содержат, передает корреспондент РИА Новости из Видновского суда Московской области.

"В камере накурено, мне как больному человеку это тяжело... Реабилитация, которую я предоставлял в миллион раз лучше, чем наша камера и наше место содержания", - сказал он.

Он сказал, что в прошлом был наркоманом. А сейчас к нему в камеру посадили 18-летнего обвиняемого в торговле наркотиками, которого он пытается убедить бросить как торговлю, так и употребление.

"Он выйдет с клеймом урки. Я для этого мальчика одна из надежд, что он бросит употреблять и продавать наркотики", - отметил Антонов.

В настоящее время суд приступает к рассмотрению ходатайства следователя о его аресте. В суде уточнили, что также следствие просит арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".

Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ , а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.

Помимо этого, Антонов обвиняется и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.