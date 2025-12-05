Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения

ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Организатор "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов пожаловался на избиения, передает корреспондент РИА Новости из Видновского суда Московской области.

"Я ни в чем не виноват, меня бьют, избивают, мне не дают таблетки", - заявил он журналистам.

Обвиняемый добавил, что у него был чат с родственниками постояльцев рехаба, куда он скидывал им фотоотчеты. А из денег, которые они платили, не получал ни копейки - все они уходили на оплату еды, лекарств и так далее.

Поддержать в суд прибыли несколько друзей и мама, которая передвигается на инвалидной коляске.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство следователя о его аресте. В суде уточнили, что также следствие просит арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".

Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ , а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.

Помимо этого, Антонов обвиняется и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.