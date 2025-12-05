Рейтинг@Mail.ru
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения - РИА Новости, 05.12.2025
18:18 05.12.2025
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
россия
видное
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, видное, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Россия
Генеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области
Генеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области
ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Организатор "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов пожаловался на избиения, передает корреспондент РИА Новости из Видновского суда Московской области.
"Я ни в чем не виноват, меня бьют, избивают, мне не дают таблетки", - заявил он журналистам.
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
18:17
Обвиняемый добавил, что у него был чат с родственниками постояльцев рехаба, куда он скидывал им фотоотчеты. А из денег, которые они платили, не получал ни копейки - все они уходили на оплату еды, лекарств и так далее.
Поддержать в суд прибыли несколько друзей и мама, которая передвигается на инвалидной коляске.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство следователя о его аресте. В суде уточнили, что также следствие просит арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".
Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ, а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
Помимо этого, Антонов обвиняется и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы, в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра, незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
Вчера, 19:23
 
ПроисшествияВидноеМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
