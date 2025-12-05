https://ria.ru/20251205/organizator-2060182574.html
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Организатор "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов пожаловался на избиения, передает корреспондент РИА Новости из Видновского суда Московской области.
"Я ни в чем не виноват, меня бьют, избивают, мне не дают таблетки", - заявил он журналистам.
Обвиняемый добавил, что у него был чат с родственниками постояльцев рехаба, куда он скидывал им фотоотчеты. А из денег, которые они платили, не получал ни копейки - все они уходили на оплату еды, лекарств и так далее.
Поддержать в суд прибыли несколько друзей и мама, которая передвигается на инвалидной коляске.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство следователя о его аресте. В суде уточнили, что также следствие просит арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".
Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ
, а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
Помимо этого, Антонов обвиняется и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы, в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра, незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.