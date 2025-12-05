Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/orbita-2060188583.html
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии
Вывод российской и индийской станций на одну орбиту даст возможность кооперации по совместным экспедициям, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:41:00+03:00
2025-12-05T18:41:00+03:00
россия
индия
сша
денис мантуров
в мире
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251205/manturov-2060186409.html
https://ria.ru/20251205/putin-2060185022.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, сша, денис мантуров, в мире, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, США, Денис Мантуров, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии

Мантуров: одна орбита станций РФ и Индии даст возможность совместных экспедиций

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вывод российской и индийской станций на одну орбиту даст возможность кооперации по совместным экспедициям, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Это даст возможность кооперации в том числе по совместным научно-техническим экспериментам, совместным экспедициям", - сказал Мантуров в интервью RT.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии
18:29
По его словам, для того, чтобы "это произошло до конца", важно договориться, чтобы стыковочные узлы были унифицированы. Это же касается и других стран, в частности, США и Китая, добавил первый вице-премьер.
"Тогда это возможно на разных этапах, с разными странами кооперироваться и участвовать в совместных таких экспедициях", - добавил Мантуров.
Ранее Мантуров заявил, что российская орбитальная станция будет размещена на орбите с наклонением 51,6 градуса, на ней же будет построена индийская станция BAS.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин оценил переговоры между Россией и Индией
18:25
 
РоссияИндияСШАДенис МантуровВ миреВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала