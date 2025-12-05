https://ria.ru/20251205/orbita-2060188583.html
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии
Вывод российской и индийской станций на одну орбиту даст возможность кооперации по совместным экспедициям, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 05.12.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Мантуров рассказал о возможности совместных экспедиций России и Индии
