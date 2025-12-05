Румынская оппозиция выдвинула вотум недоверия премьеру, сообщают СМИ

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Румынская оппозиция в шестой раз инициирует вотум недоверия премьеру Илие Баложану, он будет рассмотрен 15 декабря в парламенте, сообщает в пятницу телеканал B1.

Инициативу об отставке правительства подписали 118 депутатов. Вотум недоверия будет вынесен в том случае, если его поддержат минимум 232 депутата из 463. Оппозиция ставит кабмину в вину повышение налогов, сокращение расходов на образование, а также пенсионную реформу.

Ранее Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%.