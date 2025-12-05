Россия и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН

Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в документе.