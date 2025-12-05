Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия договорились наращивать двустороннее сотрудничество в ООН - РИА Новости, 05.12.2025
12:53 05.12.2025 (обновлено: 13:04 05.12.2025)
Россия и Индия договорились наращивать двустороннее сотрудничество в ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия договорились наращивать двустороннее сотрудничество на площадке ООН, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении".
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны отметили высокий уровень политического диалога и сотрудничества между ними на площадке ООН и договорились о его дальнейшем наращивании", - говорится в заявлении.
