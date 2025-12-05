https://ria.ru/20251205/onf-2059974903.html
Главе нижегородского отделения Народного фронта продлили арест
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Арест главе нижегородского отделения ОНФ, директору Нижегородской службы добровольцев Андрею Жильцову, обвиняемому в мошенничестве, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.
"Арест Жильцову продлен на 2 месяца – до 7 февраля 2026 года включительно", - сообщили в суде.
Жильцов был задержан 14 октября, 15 октября его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
).
Как сообщил в суде представитель следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области
. Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Вину Жильцов признал в полном объеме.
Как сообщается на сайте сети ресурсных центров НКО Приволжского федерального округа, Жильцов с 2009 года является директором областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев". В 2024 году он возглавил региональный исполком Народного фронта Нижегородской области.