Главе нижегородского отделения Народного фронта продлили арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Арест главе нижегородского отделения ОНФ, директору Нижегородской службы добровольцев Андрею Жильцову, обвиняемому в мошенничестве, продлен на два месяца, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.

"Арест Жильцову продлен на 2 месяца – до 7 февраля 2026 года включительно", - сообщили в суде.

Жильцов был задержан 14 октября, 15 октября его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ).

Как сообщил в суде представитель следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области . Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Вину Жильцов признал в полном объеме.