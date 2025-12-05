Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ

ОМСК, 5 дек — РИА Новости. Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.

Кроме того, женщину на три года лишили права администрировать интернет-сайты, форумы, группы и чаты в соцсетях.

По данным прокуратуры, в апреле 2024 года 46-летняя омичка оставила одобрительный комментарий под видео атаки беспилотников. Ей предъявили обвинения по статье об оправдании терроризма в интернете.

Подсудимая признала вину полностью.