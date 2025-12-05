https://ria.ru/20251205/omsk-2059994787.html
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:19:00+03:00
2025-12-05T11:19:00+03:00
2025-12-05T15:22:00+03:00
происшествия
россия
омск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20250605/yalta-2021104883.html
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омск, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Омск, Вооруженные силы Украины
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
Жительницу Омска приговорили к 3 годам колонии за одобрение атаки ВСУ
ОМСК, 5 дек — РИА Новости.
Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, сообщили
в пресс-службе областной прокуратуры.
"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.
Кроме того, женщину на три года лишили права администрировать интернет-сайты, форумы, группы и чаты в соцсетях.
По данным прокуратуры, в апреле 2024 года 46-летняя омичка оставила одобрительный комментарий под видео атаки беспилотников. Ей предъявили обвинения по статье об оправдании терроризма в интернете.
Подсудимая признала вину полностью.
Мобильный телефон, с которого она писала комментарий, конфисковали в доход государства.