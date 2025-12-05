Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
11:19 05.12.2025 (обновлено: 15:22 05.12.2025)
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ
Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия, россия, омск, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Омск, Вооруженные силы Украины
Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ

Жительницу Омска приговорили к 3 годам колонии за одобрение атаки ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ОМСК, 5 дек — РИА Новости. Жительница Омска получила три года колонии за оправдание налета украинских дронов на территорию России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.
Кроме того, женщину на три года лишили права администрировать интернет-сайты, форумы, группы и чаты в соцсетях.
По данным прокуратуры, в апреле 2024 года 46-летняя омичка оставила одобрительный комментарий под видео атаки беспилотников. Ей предъявили обвинения по статье об оправдании терроризма в интернете.
Подсудимая признала вину полностью.
Мобильный телефон, с которого она писала комментарий, конфисковали в доход государства.
Заголовок открываемого материала