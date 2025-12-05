Рейтинг@Mail.ru
17:52 05.12.2025
Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой
Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой
Поддельная одежда под брендом Aurus появилась на маркетплейсах, заметил корреспондент РИА Новости. В компании подтвердили агентству, что представленная на... РИА Новости, 05.12.2025
2025
Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой

РИА Новости: на маркетплейсах появилась поддельная одежда под брендом Aurus

Aurus. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддельная одежда под брендом Aurus появилась на маркетплейсах, заметил корреспондент РИА Новости. В компании подтвердили агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится.
"Это подделка", - ответили в компании Aurus Cashmere.
В настоящее время под брендом Aurus Collection уже продаются сумки. Коллекция же одежды Aurus Cashmere появится в продаже только в 2026 году.
В конце сентября гендиректор Aurus Collection Ольга Сушко рассказала, что настоящие изделия под российским брендом Aurus обладает специальной маркировкой на всю фурнитуру.
Одежду, сумки и обувь под российским брендом Aurus в первый раз представили публике на выставке "Иннопром. Беларусь". Посетителям выставки продемонстрировали примеры спортивных костюмов и casual коллекции. Также гости выставки могли увидеть несколько моделей сумок и обуви. Все дизайнерские решения коллекции являются российскими.
