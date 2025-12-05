https://ria.ru/20251205/odezhda-2060175058.html
Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддельная одежда под брендом Aurus появилась на маркетплейсах, заметил корреспондент РИА Новости. В компании подтвердили агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится.
"Это подделка", - ответили в компании Aurus Cashmere.
В настоящее время под брендом Aurus Collection уже продаются сумки. Коллекция же одежды Aurus Cashmere появится в продаже только в 2026 году.
В конце сентября гендиректор Aurus Collection Ольга Сушко рассказала, что настоящие изделия под российским брендом Aurus обладает специальной маркировкой на всю фурнитуру.
Одежду, сумки и обувь под российским брендом Aurus в первый раз представили публике на выставке "Иннопром. Беларусь". Посетителям выставки продемонстрировали примеры спортивных костюмов и casual коллекции. Также гости выставки могли увидеть несколько моделей сумок и обуви. Все дизайнерские решения коллекции являются российскими.