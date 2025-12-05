Рейтинг@Mail.ru
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 05.12.2025 (обновлено: 12:46 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/obysk-2060039687.html
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве - РИА Новости, 05.12.2025
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве
Обыски проходят в администрации Пензы в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:41:00+03:00
2025-12-05T12:46:00+03:00
пенза
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251205/arest-2059947321.html
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенза, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Пенза, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве

РИА Новости: в администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Обыски проходят в администрации Пензы в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски проходят. Проводят Следственный комитет и ФСБ. Дело возбуждено по статье 159 (мошенничество)", - рассказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Красноярске арестовали подозреваемого в мошенничестве директора ЦТЛ
07:09
 
ПензаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала