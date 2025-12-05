https://ria.ru/20251205/obysk-2060039687.html
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве
В администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве
Обыски проходят в администрации Пензы в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.12.2025
пенза
