В ОБСЕ заявили о готовности участвовать в урегулировании на Украине

ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. ОБСЕ готова сыграть свою роль при урегулировании конфликта на Украине, при условии согласия всех 57 государств-участников, а также по запросу и согласию сторон конфликта, заявила журналистам глава Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон.
"Мы активно думаем о поддержке возможного урегулирования, которое, мы надеемся, наступит скорее раньше, чем позже … мы готовы сыграть свою роль - разумеется, при условии согласия всех 57 государств-участников (организации), а также при запросе и согласии сторон конфликта", - сказала Фирон на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
Она уточнила, что в настоящее время представители ОБСЕ не занимаются планированием какой-либо миссии. "Тем не менее, у нас есть множество примеров миссий в других регионах, из которых мы можем извлечь уроки", - добавила глава Центра.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии.