В ОБСЕ заявили о готовности участвовать в урегулировании на Украине

ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. ОБСЕ готова сыграть свою роль при урегулировании конфликта на Украине, при условии согласия всех 57 государств-участников, а также по запросу и согласию сторон конфликта, заявила журналистам глава Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон.

Она уточнила, что в настоящее время представители ОБСЕ не занимаются планированием какой-либо миссии. "Тем не менее, у нас есть множество примеров миссий в других регионах, из которых мы можем извлечь уроки", - добавила глава Центра.