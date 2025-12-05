https://ria.ru/20251205/obse-2060160009.html
Белоруссия, Россия и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом
Белоруссия, Россия и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом - РИА Новости, 05.12.2025
Белоруссия, Россия и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом
Главы дипломатических ведомств Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в совместном заявлении по... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:02:00+03:00
2025-12-05T17:02:00+03:00
2025-12-05T17:09:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
азербайджан
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_0:139:2859:1747_1920x0_80_0_0_92fe37f5c351df1afdb4c7ce922d68d8.jpg
https://ria.ru/20251205/obse-2060089707.html
https://ria.ru/20251204/mid-2059913526.html
белоруссия
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_d86aacda8908af634202b5f4e5c0da93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, россия, азербайджан, обсе
Белоруссия, В мире, Россия, Азербайджан, ОБСЕ
Белоруссия, Россия и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом
Белоруссия, РФ и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расизма
МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Главы дипломатических ведомств Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в совместном заявлении по случаю 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне призвали ОБСЕ использовать все возможности организации для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма и ксенофобии, сообщает белорусский МИД.
"Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ
для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в совместном заявлении, обнародованном в пятницу на проходящем в Вене
Совете министров иностранных дел ОБСЕ.
Министры иностранных дел девяти стран призвали действующее председательство ОБСЕ и руководителей исполнительных структур организации давать должную оценку случаям проявления неонацизма, героизации и реабилитации нацистов и их пособников,
"Предлагаем объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма", - говорится в заявлении.
Дипломаты подтвердили приверженность усилиям по недопущению пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, преуменьшения вклада народов Советского Союза и освободительных движений европейских стран в разгром нацизма. "Выражаем намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов "ваффен СС" и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - заявили министры.
Они подчеркнули важность работы в молодежной среде, прежде всего в информационном пространстве, для профилактики распространения идеологии неонацизма и воинствующего национализма.