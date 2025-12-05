Белоруссия, Россия и еще 7 стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом

МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Главы дипломатических ведомств Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в совместном заявлении по случаю 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне призвали ОБСЕ использовать все возможности организации для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма и ксенофобии, сообщает белорусский МИД.

"Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в совместном заявлении, обнародованном в пятницу на проходящем в Вене Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Министры иностранных дел девяти стран призвали действующее председательство ОБСЕ и руководителей исполнительных структур организации давать должную оценку случаям проявления неонацизма, героизации и реабилитации нацистов и их пособников,

"Предлагаем объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма", - говорится в заявлении.

Дипломаты подтвердили приверженность усилиям по недопущению пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, преуменьшения вклада народов Советского Союза и освободительных движений европейских стран в разгром нацизма. "Выражаем намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов "ваффен СС" и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - заявили министры.