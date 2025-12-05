Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 05.12.2025 (обновлено: 20:49 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/obse-2060089707.html
Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации
Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации - РИА Новости, 05.12.2025
Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации
Новые попытки использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент давления и принуждения, избирательные трактовки... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:46:00+03:00
2025-12-05T20:49:00+03:00
в мире
россия
украина
вена
александр лукашевич
александр грушко
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg
https://ria.ru/20251204/mid-2059913526.html
https://ria.ru/20251204/obse-2059859364.html
россия
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b36fc040483ecb90a9daaa60f67894fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вена, александр лукашевич, александр грушко, обсе
В мире, Россия, Украина, Вена, Александр Лукашевич, Александр Грушко, ОБСЕ
Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации

Лукашевич: использование ОБСЕ как инструмент давления будет загонять ее в могилу

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Новые попытки использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент давления и принуждения, избирательные трактовки обязательств будут загонять ОБСЕ в могилу, заявил постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.
По словам российского дипломата, доведенная "уже до абсурда" украинизация повестки дня ОБСЕ стала приносить обратные для ее авторов результаты.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Грушко с иронией прокомментировал порядок выступлений стран на саммите ОБСЕ
Вчера, 22:02
"Ведущие страны начали терять интерес к этой многосторонней площадке. Предыдущий плачевный опыт ОБСЕ в кризисном урегулировании, в том числе по Украине, тоже ясно показывает - без пересмотра отношения к этой организации, будущего у нее просто не будет. Новые попытки использовать ОБСЕ как инструмент давления и принуждения, шельмование неугодных и избирательные трактовки обязательств будут лишь загонять нашу организацию в могилу", - сказал Лукашевич, выступая в пятницу на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
В Вене в четверг начался двухдневный СМИД ОБСЕ. Делегацию России возглавляет замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Сикорский рассказал о действиях ОБСЕ после прекращения огня на Украине
Вчера, 18:07
 
В миреРоссияУкраинаВенаАлександр ЛукашевичАлександр ГрушкоОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала