Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации

ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Новые попытки использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент давления и принуждения, избирательные трактовки обязательств будут загонять ОБСЕ в могилу, заявил постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.
По словам российского дипломата, доведенная "уже до абсурда" украинизация повестки дня ОБСЕ стала приносить обратные для ее авторов результаты.
"Ведущие страны начали терять интерес к этой многосторонней площадке. Предыдущий плачевный опыт ОБСЕ в кризисном урегулировании, в том числе по Украине, тоже ясно показывает - без пересмотра отношения к этой организации, будущего у нее просто не будет. Новые попытки использовать ОБСЕ как инструмент давления и принуждения, шельмование неугодных и избирательные трактовки обязательств будут лишь загонять нашу организацию в могилу", - сказал Лукашевич, выступая в пятницу на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
В Вене в четверг начался двухдневный СМИД ОБСЕ. Делегацию России возглавляет замглавы МИД РФ Александр Грушко.