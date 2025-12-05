Постпред России в ОБСЕ высказался о будущем организации

ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Новые попытки использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент давления и принуждения, избирательные трактовки обязательств будут загонять ОБСЕ в могилу, заявил постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.