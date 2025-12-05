Подозреваемого в закладке взрывчатки в США в 2021 году задержали

Телеканал Fox News ранее сообщал, что задержание стало результатом почти пятилетнего расследования. Подозреваемый, проживающий в штате Вирджиния, был задержан федеральными агентами ранним утром в четверг.

"Мужчина из Вирджинии, обвиняемый в размещении самодельных бомб в штаб-квартирах национальных комитетов демократов и республиканцев накануне беспорядков у Капитолия, днем в четверг признался в совершении преступления", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник.