Подозреваемого в закладке взрывчатки в США в 2021 году задержали - РИА Новости, 05.12.2025
21:19 05.12.2025
Подозреваемого в закладке взрывчатки в США в 2021 году задержали
Подозреваемого в закладке взрывчатки в США в 2021 году задержали
Мужчина, задержанный Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в закладке взрывных устройств недалеко от Капитолия в январе 2021 года, дал... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, задержанный Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в закладке взрывных устройств недалеко от Капитолия в январе 2021 года, дал признательные показания, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
Телеканал Fox News ранее сообщал, что задержание стало результатом почти пятилетнего расследования. Подозреваемый, проживающий в штате Вирджиния, был задержан федеральными агентами ранним утром в четверг.
"Мужчина из Вирджинии, обвиняемый в размещении самодельных бомб в штаб-квартирах национальных комитетов демократов и республиканцев накануне беспорядков у Капитолия, днем в четверг признался в совершении преступления", - говорится в публикации издания со ссылкой на источник.
Отмечается, что 30-летний Брайан Коул-младший сегодня впервые предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему будут предъявлены обвинения.
По данным СМИ, два самодельных устройства были обнаружены 5 января 2021 года в офисах Республиканского и Демократического национальных комитетов в Вашингтоне - за день до беспорядков у здания Конгресса США. После инцидента ФБР объявило вознаграждение в 50 тысяч долларов за информацию о предполагаемом преступнике, позднее увеличив сумму до 100 тысяч.
После беспорядков в Вашингтоне глава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд заявил, что обнаруженные во время протестов в Вашингтоне взрывные устройства представляли реальную опасность. По его словам, группа реагирования на опасные материалы ПК США определила, что оба устройства могли причинить большой вред общественной безопасности. Устройства были обезврежены и переданы ФБР для дальнейшего расследования и анализа.
Шестого января 2021 года сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа Конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания Конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
