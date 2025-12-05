Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области задержали подозреваемых в хищениях у участников СВО
05.12.2025
В Новосибирской области задержали подозреваемых в хищениях у участников СВО
В Новосибирской области задержаны 11 человек, подозреваемые в хищении более 5,2 миллиона рублей у участников СВО
происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. В Новосибирской области задержаны 11 человек, подозреваемые в хищении более 5,2 миллиона рублей у участников СВО, которых фигуранты изначально склонили подписать контракты с Минобороны РФ, сообщает УФСБ по региону.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с органами военной контрразведки, прокуратуры и ГУМВД России по Новосибирской области пресечена деятельность 11 участников преступной группы, причастных к хищению денежных средств военнослужащих, подписавших контракты с министерством обороны РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2025 году мошенники подыскивали на территории Новосибирской области и соседних регионов мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, склоняли их к подписанию контрактов о прохождении военной службы, а затем путем обмана и злоупотребления доверием оформляли с ними фиктивные браки и впоследствии похищали деньги, поступившие на банковские карты военнослужащих. Ущерб оценивается в сумму более 5,2 миллиона рублей.
"При проведении обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято свыше 4,5 миллиона рублей и более 0,5 килограмма золотых изделий. Кроме того, один военнослужащий подозревается в получении взяток в сумме до 200 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии и подписании гражданами контрактов с министерством обороны РФ", - сообщили в УФСБ.
В отношении 11 жителей Новосибирска полицейские возбудили возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Управление военного следственного управления СК России по ЦВО в отношении военнослужащего возбудило уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России (получение взятки должностным лицом в крупном размере).
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что предполагаемые участники преступной группы таким образом обманули более 35 человек. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовного дела и возможных других иных участников преступной группы.
