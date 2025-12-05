В Новосибирской области задержали подозреваемых в хищениях у участников СВО

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. В Новосибирской области задержаны 11 человек, подозреваемые в хищении более 5,2 миллиона рублей у участников СВО, которых фигуранты изначально склонили подписать контракты с Минобороны РФ, В Новосибирской области задержаны 11 человек, подозреваемые в хищении более 5,2 миллиона рублей у участников СВО, которых фигуранты изначально склонили подписать контракты с Минобороны РФ, сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, в 2025 году мошенники подыскивали на территории Новосибирской области и соседних регионов мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, склоняли их к подписанию контрактов о прохождении военной службы, а затем путем обмана и злоупотребления доверием оформляли с ними фиктивные браки и впоследствии похищали деньги, поступившие на банковские карты военнослужащих. Ущерб оценивается в сумму более 5,2 миллиона рублей.

"При проведении обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято свыше 4,5 миллиона рублей и более 0,5 килограмма золотых изделий. Кроме того, один военнослужащий подозревается в получении взяток в сумме до 200 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии и подписании гражданами контрактов с министерством обороны РФ", - сообщили в УФСБ.

В отношении 11 жителей Новосибирска полицейские возбудили возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Управление военного следственного управления СК России по ЦВО в отношении военнослужащего возбудило уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России (получение взятки должностным лицом в крупном размере).