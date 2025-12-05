Рейтинг@Mail.ru
12:07 05.12.2025
Новак рассказал о замедлении инфляции в России
Новак рассказал о замедлении инфляции в России
Инфляция в России замедляется быстрыми темпами, до конца года составит от 6%, может быть, чуть выше, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 05.12.2025
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, александр новак, владимир путин
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Александр Новак, Владимир Путин
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Инфляция в России замедляется быстрыми темпами, до конца года составит от 6%, может быть, чуть выше, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Инфляция замедляется быстрыми темпами. За последнюю неделю она составила всего 0,04%… До конца года мы ожидаем, что уровень инфляции составит от 6%, может быть, чуть выше", - сказал Новак на вопрос о том, насколько устойчивый тренд на замедление инфляции в России.
Он добавил, что в целом меры, которые предпринимают Центральный банк и правительство, оказывают влияние на снижение инфляции.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза Минэкономразвития в 6,8%.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Силуанов высказался о влиянии повышения НДС на инфляцию
3 декабря, 07:24
 
