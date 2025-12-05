https://ria.ru/20251205/novak-2060015951.html
Новак рассказал о замедлении инфляции в России
Новак рассказал о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 05.12.2025
Новак рассказал о замедлении инфляции в России
Инфляция в России замедляется быстрыми темпами, до конца года составит от 6%, может быть, чуть выше, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 05.12.2025
россия
Новак рассказал о замедлении инфляции в России
Новак: инфляция в России замедляется быстрыми темпами