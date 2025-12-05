https://ria.ru/20251205/niderlandy-2060217322.html
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.12.2025
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
Нидерланды решили выделить 3 миллиона евро на программу ОБСЕ по поддержке Украины сообщил в пятницу глава МИД королевства Давид ван Вил. РИА Новости, 05.12.2025
В мире, Украина, Нидерланды, Вена, ОБСЕ, НАТО
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
Ван Вил: Нидерланды выделили три миллиона евро на программу ОБСЕ для Украины