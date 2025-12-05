Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
05.12.2025
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД
Нидерланды решили выделить 3 миллиона евро на программу ОБСЕ по поддержке Украины сообщил в пятницу глава МИД королевства Давид ван Вил. РИА Новости, 05.12.2025
Нидерланды выделили деньги на программу ОБСЕ для Киева, заявил глава МИД

Ван Вил: Нидерланды выделили три миллиона евро на программу ОБСЕ для Украины

ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Нидерланды решили выделить 3 миллиона евро на программу ОБСЕ по поддержке Украины сообщил в пятницу глава МИД королевства Давид ван Вил.
"ОБСЕ на протяжении десятилетий является краеугольным камнем нашей европейской безопасности и играет важнейшую роль на Украине. В Вене я объявил о выделении 3 миллионов евро на Программу поддержки Украины со стороны ОБСЕ", - написал министр в соцсети Х.
На этой неделе ван Вил также сообщил, что Гаага выделит Киеву 35 миллионов евро ​​в рамках Комплексного пакета помощи Украине (UCAP), координируемого НАТО. Кроме того, Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL.
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
2 декабря, 20:12
