Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер на 76-м году жизни, сообщило издание Deadline.
Тагава скончался утром 4 декабря в калифорнийском городе Санта-Барбара в окружении детей. Причиной смерти называются осложнения после инсульта.
Актер наиболее известен как злой колдун Шан Цзун в различных версиях франшизы "Смертельная битва".
Дебютом в кино для Тагавы стал фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987), получивший девять "Оскаров". Затем последовали заметные роли в блокбастерах, многие из которых связаны с пересечением азиатской и западной культур. Среди них "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши" и "47 ронинов". Во многих из этих ролей актер использовал свои способности к боевым искусствам.
В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. В крещении он получил имя Пантелеимон.