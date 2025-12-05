Рейтинг@Mail.ru
Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава
Культура
Культура
 
07:38 05.12.2025 (обновлено: 09:48 05.12.2025)
Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава
Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава - РИА Новости, 05.12.2025
Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава
Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер... РИА Новости, 05.12.2025
культура
в мире
сша
бернардо бертолуччи
санта-барбара
москва
сша
санта-барбара
москва
в мире, сша, бернардо бертолуччи, санта-барбара, москва
Культура, В мире, США, Бернардо Бертолуччи, Санта-Барбара, Москва
Умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава

Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет

Актёр Кэри-Хироюки Тагава
Актёр Кэри-Хироюки Тагава - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актёр Кэри-Хироюки Тагава. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер на 76-м году жизни, сообщило издание Deadline.
Тагава скончался утром 4 декабря в калифорнийском городе Санта-Барбара в окружении детей. Причиной смерти называются осложнения после инсульта.
Актер наиболее известен как злой колдун Шан Цзун в различных версиях франшизы "Смертельная битва".
Дебютом в кино для Тагавы стал фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987), получивший девять "Оскаров". Затем последовали заметные роли в блокбастерах, многие из которых связаны с пересечением азиатской и западной культур. Среди них "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши" и "47 ронинов". Во многих из этих ролей актер использовал свои способности к боевым искусствам.
В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. В крещении он получил имя Пантелеимон.
 
КультураВ миреСШАБернардо БертолуччиСанта-БарбараМосква
 
 
