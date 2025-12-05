Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам среднего профессионального образования (СПО) приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы, заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Целевой договор – инструмент решения кадровой потребности бизнеса", прошедшего в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге.

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

"Эта мера будет направлена на то, чтобы сделать целевой договор по-настоящему эффективным и удобным инструментом как для студентов, так и для бизнеса, обеспечивая прямое попадание подготовленных кадров в компании", – сообщил Неумывакин, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.

Он отметил, что за последние пять лет популярность целевого обучения выросла более чем в пять раз, в прошлом учебном году этой возможностью воспользовались более 109 тысяч человек.

"Приоритет при поступлении, который вступит в силу с 2026 года, станет катализатором роста популярности такого формата подготовки", – заключил директор департамента.

Он уточнил, что для реализации этой инициативы предстоит проработать нормативную базу, включая ответственность сторон.