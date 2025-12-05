Рейтинг@Mail.ru
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
11:41 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/neumyvakin-2060000755.html
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО - РИА Новости, 05.12.2025
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО
Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам среднего профессионального образования (СПО) приоритетное право при поступлении в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:41:00+03:00
2025-12-05T11:41:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059999909_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3728ed8125550be77d4958d75f85b735.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059999909_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7de84cadd1d6289f770cedf519ac954b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО

Виктор Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет студентам колледжей

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияНеумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО
Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам среднего профессионального образования (СПО) приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы, заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Целевой договор – инструмент решения кадровой потребности бизнеса", прошедшего в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге.
Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.
"Эта мера будет направлена на то, чтобы сделать целевой договор по-настоящему эффективным и удобным инструментом как для студентов, так и для бизнеса, обеспечивая прямое попадание подготовленных кадров в компании", – сообщил Неумывакин, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Он отметил, что за последние пять лет популярность целевого обучения выросла более чем в пять раз, в прошлом учебном году этой возможностью воспользовались более 109 тысяч человек.
"Приоритет при поступлении, который вступит в силу с 2026 года, станет катализатором роста популярности такого формата подготовки", – заключил директор департамента.
Он уточнил, что для реализации этой инициативы предстоит проработать нормативную базу, включая ответственность сторон.
Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" – масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала