Неумывакин: договор о целевом обучении даст приоритет абитуриентам СПО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам среднего профессионального образования (СПО) приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы, заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Целевой договор – инструмент решения кадровой потребности бизнеса", прошедшего в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге.
Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.
"Эта мера будет направлена на то, чтобы сделать целевой договор по-настоящему эффективным и удобным инструментом как для студентов, так и для бизнеса, обеспечивая прямое попадание подготовленных кадров в компании", – сообщил Неумывакин, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Он отметил, что за последние пять лет популярность целевого обучения выросла более чем в пять раз, в прошлом учебном году этой возможностью воспользовались более 109 тысяч человек.
"Приоритет при поступлении, который вступит в силу с 2026 года, станет катализатором роста популярности такого формата подготовки", – заключил директор департамента.
Он уточнил, что для реализации этой инициативы предстоит проработать нормативную базу, включая ответственность сторон.
Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" – масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.