В Сенате назвали покупку Warner Bros. Netfliх кошмаром антимонополии

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Новости о приобретении компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix выглядят как ночной кошмар антимонополии и приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента, заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.