В Сенате назвали покупку Warner Bros. Netfliх кошмаром антимонополии

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Новости о приобретении компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix выглядят как ночной кошмар антимонополии и приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента, заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен.
Ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Белый дом относится к приобретению компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix с большим скептицизмом.
"Netflix пытается купить Warner Bros. Эта сделка выглядит как ночной кошмар антимонополии. Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания. Это может привести к повышению цен, ограничению выбора в выборе контента и способов его просмотра, а также поставить под угрозу американских работников", - написала Уоррен в соцсети Х.
Netflix объявил, что приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
