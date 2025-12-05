Рейтинг@Mail.ru
15:55 05.12.2025
Netflix приобретет Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
Netflix приобретет Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix. РИА Новости, 05.12.2025
технологии, калифорния, netflix, hbo, в мире
Технологии, Калифорния, Netflix, HBO, В мире
© Getty Images / SOPA Images/Illustration by Mateusz SlodkowskiЛоготип Netflix
Логотип Netflix - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / SOPA Images/Illustration by Mateusz Slodkowski
Логотип Netflix. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix.
"Сегодня Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Netflix приобретает Warner Bros., включая ее кино и телестудии, HBO Max и HBO", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка оценивается в 27,75 доллара за акцию Warner Bros. Discovery, что всего составляет 72 миллиарда долларов. Общая стоимость предприятия оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет завершена после ранее объявленного отделения Discovery Global, подразделения Warner Bros. Discovery, в новую публичную компанию, что должно произойти в третьем квартале 2026 года.
В октябре Warner Bros. Discovery сообщала, что рассмотрит возможность продажи всей компании или ее частей в зависимости от интереса со стороны покупателей.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
