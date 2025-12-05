Netflix приобретет Warner Bros. за 83 миллиарда долларов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix.

"Сегодня Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Netflix приобретает Warner Bros., включая ее кино и телестудии, HBO Max и HBO ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка оценивается в 27,75 доллара за акцию Warner Bros. Discovery, что всего составляет 72 миллиарда долларов. Общая стоимость предприятия оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов.

Ожидается, что сделка будет завершена после ранее объявленного отделения Discovery Global, подразделения Warner Bros. Discovery, в новую публичную компанию, что должно произойти в третьем квартале 2026 года.

В октябре Warner Bros. Discovery сообщала, что рассмотрит возможность продажи всей компании или ее частей в зависимости от интереса со стороны покупателей.

В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.

Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.