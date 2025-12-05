https://ria.ru/20251205/nebenzja-2060116449.html
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН - РИА Новости, 05.12.2025
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не готов называть кандидата на пост генерального секретаря ООН, которого могла бы поддержать... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:08:00+03:00
2025-12-05T16:08:00+03:00
2025-12-05T16:23:00+03:00
в мире
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056469547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН
РИА Новости: Небензя отказался сказать, кого поддержит РФ на посту генсека ООН