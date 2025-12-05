Рейтинг@Mail.ru
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН
16:08 05.12.2025 (обновлено: 16:23 05.12.2025)
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН
в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя не готов сказать, кого поддержит Россия на посту генсека ООН

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 дек – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не готов называть кандидата на пост генерального секретаря ООН, которого могла бы поддержать Россия.
"Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Даже если бы я знал кого, я бы вам все равно не сказал", - заявил РИА Новости Небензя, отвечая на вопрос какова позиция России по поводу нового генерального секретаря ООН.
Постпред РФ находится в Бейруте в составе делегации СБ ООН, которая в пятницу провела переговоры с руководством Ливана, включая президента страны Джозефа Ауна. Накануне делегация Совбеза посетила Дамаск.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев"
21 ноября, 01:39
 
В миреРоссияВасилий НебензяООН
 
 
