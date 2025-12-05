Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Россия и Индия продолжают работать над продвижением платежей в нацвалютах, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

"Обе страны продолжают совместную работу по развитию взаимной торговли в наших национальных валютах", - заявил дипломат, отметив, что для этого было открыто "значительное количество" специальных счетов.

По его словам, примерно или более двух десятков банков открыли счета для нацплатежей, что облегчает торговлю между двумя странами.

Мисри со своей стороны напомнил, что одной из главных задач в ходе визита Путина Индию было достижение взаимопонимания относительно того, как увеличить индийский экспорт в Россию , чтобы устранить торговый дисбаланс между двумя странами.