Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах - РИА Новости, 05.12.2025
16:48 05.12.2025
Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах
Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах
Россия и Индия продолжают работать над продвижением платежей в нацвалютах, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия
россия
Новости
Россия и Индия работают над продвижением платежей в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Россия и Индия продолжают работать над продвижением платежей в нацвалютах, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
"Обе страны продолжают совместную работу по развитию взаимной торговли в наших национальных валютах", - заявил дипломат, отметив, что для этого было открыто "значительное количество" специальных счетов.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В МИД Индии заявили о повышенном интересе найма индийцев в России
16:45
По его словам, примерно или более двух десятков банков открыли счета для нацплатежей, что облегчает торговлю между двумя странами.
Мисри со своей стороны напомнил, что одной из главных задач в ходе визита Путина в Индию было достижение взаимопонимания относительно того, как увеличить индийский экспорт в Россию, чтобы устранить торговый дисбаланс между двумя странами.
"Я думаю, что совместное выполнение этих двух задач, регулирование торгового баланса в сочетании с расширением возможностей расчетов в национальных валютах, позволит достичь взаимопонимания. позволит нам двигаться к этой конкретной цели", - подытожил он.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В МИД Индии назвали отношения с Россией постоянной величиной
16:45
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
