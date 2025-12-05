Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Сокращение численности американских войск в Европе не ослабит обороноспособность региона, заявил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Двадцать девятого октября министерство обороны Румынии сообщило, что Бухарест и союзники по НАТО были уведомлены о планируемом сокращении американского военного контингента в Европе. Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя сокращение численности войск, подчеркнул неизменность американского присутствия в регионе и приверженность программе "Восточный страж".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 октября объявил о запуске операции "Восточный страж", предусматривающей усиление обороны восточного фланга альянса на фоне инцидента с БПЛА в Польше. В день объявления миссии Испания заявила о своём участии "как знак солидарности с союзниками".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.