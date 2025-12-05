Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025
16:40 05.12.2025
Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО
Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО - РИА Новости, 05.12.2025
Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО
Сокращение численности американских войск в Европе не ослабит обороноспособность региона, заявил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:40:00+03:00
2025-12-05T16:40:00+03:00
в мире
европа
россия
канада
марк рютте
нато
европа
россия
канада
в мире, европа, россия, канада, марк рютте, нато
В мире, Европа, Россия, Канада, Марк Рютте, НАТО
Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО

Генерал НАТО Гринкевич: уменьшение войск США в Европе не отразится на ее обороне

Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Сокращение численности американских войск в Европе не ослабит обороноспособность региона, заявил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"Я уверен в возможностях Европы и Канады. На сегодняшний день мы готовы к любому кризису или внештатной ситуации", - приводит его слова издание Politico.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Двадцать девятого октября министерство обороны Румынии сообщило, что Бухарест и союзники по НАТО были уведомлены о планируемом сокращении американского военного контингента в Европе. Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя сокращение численности войск, подчеркнул неизменность американского присутствия в регионе и приверженность программе "Восточный страж".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 октября объявил о запуске операции "Восточный страж", предусматривающей усиление обороны восточного фланга альянса на фоне инцидента с БПЛА в Польше. В день объявления миссии Испания заявила о своём участии "как знак солидарности с союзниками".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В мире, Европа, Россия, Канада, Марк Рютте, НАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
