В Москве в квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двое ворвались в квартиру в центре Москвы, напали на супружескую пару и закололи мужчину, одним из задержанных оказался сын женщины, которая попала в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"По предварительным данным, сегодня ночью в квартире жилого дома на улице Бутырский Вал обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений (не менее 29). Кроме того, с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена супруга погибшего", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 60-летняя женщина рассказала, что она и супруг стали жертвой нападения двоих неизвестных лиц, которые ворвались к ним в квартиру.
"Двое подозреваемых мужчин установлены и задержаны. Один из них оказался сыном потерпевшей", - отметили в ведомстве.
