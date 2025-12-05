Рейтинг@Mail.ru
11:54 05.12.2025 (обновлено: 12:01 05.12.2025)
В Москве в квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Двое ворвались в квартиру в центре Москвы, напали на супружескую пару и закололи мужчину, одним из задержанных оказался сын женщины, которая попала в больницу,... РИА Новости, 05.12.2025
В Москве в квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двое ворвались в квартиру в центре Москвы, напали на супружескую пару и закололи мужчину, одним из задержанных оказался сын женщины, которая попала в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"По предварительным данным, сегодня ночью в квартире жилого дома на улице Бутырский Вал обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений (не менее 29). Кроме того, с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена супруга погибшего", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 60-летняя женщина рассказала, что она и супруг стали жертвой нападения двоих неизвестных лиц, которые ворвались к ним в квартиру.
"Двое подозреваемых мужчин установлены и задержаны. Один из них оказался сыном потерпевшей", - отметили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила
21 ноября, 13:07
 
