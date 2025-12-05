В Москве в квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

«

"По предварительным данным, сегодня ночью в квартире жилого дома на улице Бутырский Вал обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений (не менее 29). Кроме того, с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена супруга погибшего", - говорится в сообщении.