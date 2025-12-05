В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить детей от налога на имущество физических лиц по объектам, купленным при помощи материнского капитала, полученным по наследству или в порядке дарения.

Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФНС Даниилу Егорову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время существует системная проблема, которая заключается в обязанности уплаты налога на имущество физических лиц за несовершеннолетних детей, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований законодательства.

"Прошу рассмотреть предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налога на имущество физических лиц несовершеннолетних граждан по объектам, приобретенным с использованием средств государственной поддержки (материнского капитала), а также полученным по наследству или в порядке дарения", - сказано в документе.

Чернышов подчеркнул, что Налоговый кодекс не устанавливает возрастных ограничений для возникновения обязанности по уплате имущественного налога, что делает формально младенца, получившего долю в квартире, налогоплательщиком. По его словам, фактически бремя оплаты ложится на родителей, которые, по сути, вынуждены платить налог за социальную меру поддержки - материнский капитал.