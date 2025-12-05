Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество
03:29 05.12.2025
В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество
В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество
В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить детей от налога на имущество физических лиц по объектам, купленным при помощи материнского капитала, полученным по наследству или в порядке дарения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФНС Даниилу Егорову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время существует системная проблема, которая заключается в обязанности уплаты налога на имущество физических лиц за несовершеннолетних детей, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований законодательства.
"Прошу рассмотреть предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налога на имущество физических лиц несовершеннолетних граждан по объектам, приобретенным с использованием средств государственной поддержки (материнского капитала), а также полученным по наследству или в порядке дарения", - сказано в документе.
Чернышов подчеркнул, что Налоговый кодекс не устанавливает возрастных ограничений для возникновения обязанности по уплате имущественного налога, что делает формально младенца, получившего долю в квартире, налогоплательщиком. По его словам, фактически бремя оплаты ложится на родителей, которые, по сути, вынуждены платить налог за социальную меру поддержки - материнский капитал.
"Считаю данную ситуацию несправедливой и подрывающей логику социальной поддержки семей. Государство предоставляет семье целевые средства на улучшение жилищных условий, но затем обязывает ее ежегодно нести дополнительные расходы по содержанию выделенных детям долей, распоряжаться которыми родители не вправе без согласия органов опеки", - считает вице-спикер Госдумы.
