Лучших экспортеров наградили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года наградили в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону состоялся ежегодный региональный форум "День экспортера", посвященный ожиданиям и прогнозам внешнеэкономической деятельности на 2026 год. В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года.

"По итогам 2024 года победителями конкурса признаны в I категории – АО "Клевер", Ростов-на-Дону, компания экспортирует сельскохозяйственную и коммунальную технику; во II категории – ООО "ЕВРОПОЛИМЕР", Аксайский район, предприятие осуществляет поставки за рубеж полиэтиленовой пленки; в III категории – ЗАО "ОКБ "РИТМ", г. Таганрог, конструкторское бюро производит и поставляет аппараты, применяемые в медицинских целях", - говорится в сообщении.

Награды победителям вручил первый заместитель главы региона Алексей Господарёв, поблагодарив от имени губернатора области ростовских экспортеров за вклад в обеспечение положительной динамики внешней торговли.

"Экспортная активность компаний донского региона обеспечивает нам третье место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта и первое место в ЮФО по объему внешней торговли и второе по экспорту", - сказал Господарёв.