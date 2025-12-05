https://ria.ru/20251205/nagrada-2060148265.html
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области - РИА Новости, 05.12.2025
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года наградили в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:45:00+03:00
2025-12-05T16:45:00+03:00
2025-12-05T16:45:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Аксайский район
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" наградили в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года наградили в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
В Ростове-на-Дону состоялся ежегодный региональный форум "День экспортера", посвященный ожиданиям и прогнозам внешнеэкономической деятельности на 2026 год. В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года.
"По итогам 2024 года победителями конкурса признаны в I категории – АО "Клевер", Ростов-на-Дону, компания экспортирует сельскохозяйственную и коммунальную технику; во II категории – ООО "ЕВРОПОЛИМЕР", Аксайский район, предприятие осуществляет поставки за рубеж полиэтиленовой пленки; в III категории – ЗАО "ОКБ "РИТМ", г. Таганрог, конструкторское бюро производит и поставляет аппараты, применяемые в медицинских целях", - говорится в сообщении.
Награды победителям вручил первый заместитель главы региона Алексей Господарёв, поблагодарив от имени губернатора области ростовских экспортеров за вклад в обеспечение положительной динамики внешней торговли.
"Экспортная активность компаний донского региона обеспечивает нам третье место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта и первое место в ЮФО по объему внешней торговли и второе по экспорту", - сказал Господарёв.
Конкурс "Лучший экспортер Дона" проводится ежегодно в рамках реализации инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".