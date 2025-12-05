Рейтинг@Mail.ru
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:45 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/nagrada-2060148265.html
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области - РИА Новости, 05.12.2025
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года наградили в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:45:00+03:00
2025-12-05T16:45:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Аксайский район
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области

Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" наградили в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года наградили в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
В Ростове-на-Дону состоялся ежегодный региональный форум "День экспортера", посвященный ожиданиям и прогнозам внешнеэкономической деятельности на 2026 год. В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса "Лучший экспортер Дона" по итогам 2024 года.
"По итогам 2024 года победителями конкурса признаны в I категории – АО "Клевер", Ростов-на-Дону, компания экспортирует сельскохозяйственную и коммунальную технику; во II категории – ООО "ЕВРОПОЛИМЕР", Аксайский район, предприятие осуществляет поставки за рубеж полиэтиленовой пленки; в III категории – ЗАО "ОКБ "РИТМ", г. Таганрог, конструкторское бюро производит и поставляет аппараты, применяемые в медицинских целях", - говорится в сообщении.
Награды победителям вручил первый заместитель главы региона Алексей Господарёв, поблагодарив от имени губернатора области ростовских экспортеров за вклад в обеспечение положительной динамики внешней торговли.
"Экспортная активность компаний донского региона обеспечивает нам третье место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта и первое место в ЮФО по объему внешней торговли и второе по экспорту", - сказал Господарёв.
Конкурс "Лучший экспортер Дона" проводится ежегодно в рамках реализации инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьАксайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала