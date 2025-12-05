Рейтинг@Mail.ru
15:41 05.12.2025
В Рязани ликвидировали сеть узлов связи, работавших на мошенников с Украины
Правоохранители ликвидировали в Рязани сеть узлов связи, которые действовали в интересах телефонных мошенников с Украины, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
рязань
рязанская область
россия
рязань
рязанская область
россия
происшествия, рязань, рязанская область, россия
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия
© Фото : Рязанская полиция/TelegramСетевая инфраструктура в Рязани, используемая украинскими колл-центрами для дистанционного мошенничества в отношении граждан РФ
© Фото : Рязанская полиция/Telegram
Сетевая инфраструктура в Рязани, используемая украинскими колл-центрами для дистанционного мошенничества в отношении граждан РФ
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Правоохранители ликвидировали в Рязани сеть узлов связи, которые действовали в интересах телефонных мошенников с Украины, сообщило УМВД по региону.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УФСБ России по Рязанской области вскрыта и пресечена деятельность преступной группы, организовавшей функционирование сетевой инфраструктуры, используемой украинскими колл-центрами для дистанционного мошенничества в отношении граждан РФ", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что по подозрению в обслуживании четырех узлов связи задержаны 40-летний житель города Рязани и его 45-летняя жена.
По предварительной информации, мужчина, ранее судимый за разбой, в поисках легкого заработка вступил через интернет-мессенджер в контакт с неизвестными и откликнулся на предложение осуществлять техническую поддержку сразу нескольких абонентских терминалов пропуска трафика – SIM-боксов. Жену привлек в качестве помощницы.
В одном из районов Рязани с мая они арендовали четыре квартиры, где разместили и настроили необходимое специальное оборудование и занимались техподдержкой терминалов, способных одновременно обеспечивать работу большого количества сим-карт. Технические устройства позволяли присваивать региональный номер звонкам из-за рубежа, поступающим в адрес жертв телефонных мошенников, пояснили в УМВД.
Отмечается, что при обысках на конспиративных квартирах оперативники обнаружили и изъяли четыре комплекта оборудования – терминалы, рассчитанные на 128-256 сим-карт, около 1 тысячи сим-карт, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и другие предметы.
Следственным управлением регионального УМВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой). Злоумышленникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.
Проводится комплекс мероприятий по установлению всех соучастников и обстоятельств противоправной деятельности, уточняет полиция Рязанской области.
ПроисшествияРязаньРязанская областьРоссия
 
 
