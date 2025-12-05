МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники представляются активистами "Юнармии" и под предлогом подтверждения статуса выманивают у подростков коды из СМС, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом " Юнармии ", уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в СМС-сообщении", - предупредили в ведомстве.

В МВД отметили, что в качестве легенды злоумышленники могут использовать любую молодежную структуру - главное создать ощущение "официального запроса" и получить одноразовый пароль.

В ведомстве добавили, что дальнейшие цели мошенников могут быть разными: от доступа к аккаунтам и сервисам до имитации их взлома с оказанием последующего давления.