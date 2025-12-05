Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/mvd-2059967757.html
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца - РИА Новости, 05.12.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца
Мошенники представляются активистами "Юнармии" и под предлогом подтверждения статуса выманивают у подростков коды из СМС, предупредили в управлении по... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:43:00+03:00
2025-12-05T09:43:00+03:00
общество
юнармия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_add7434ce7584367e092ab4fffc368e2.jpg
https://ria.ru/20251205/moshenniki-2059963922.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_42ca365191da27473b927cbfa7775074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юнармия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Юнармия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца

МВД: мошенники обманывают подростков под видом активистов "Юнармии"

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники представляются активистами "Юнармии" и под предлогом подтверждения статуса выманивают у подростков коды из СМС, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом "Юнармии", уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в СМС-сообщении", - предупредили в ведомстве.
В МВД отметили, что в качестве легенды злоумышленники могут использовать любую молодежную структуру - главное создать ощущение "официального запроса" и получить одноразовый пароль.
В ведомстве добавили, что дальнейшие цели мошенников могут быть разными: от доступа к аккаунтам и сервисам до имитации их взлома с оказанием последующего давления.
"Одноразовые коды нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах: ни организациям, ни "модераторам", ни "активистам". Любой запрос продиктовать код - прямой признак мошенничества", - заключили в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников
09:32
 
ОбществоЮнармияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала