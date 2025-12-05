https://ria.ru/20251205/mvd-2059967757.html
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца - РИА Новости, 05.12.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца
Мошенники представляются активистами "Юнармии" и под предлогом подтверждения статуса выманивают у подростков коды из СМС, предупредили в управлении по... РИА Новости, 05.12.2025
общество
https://ria.ru/20251205/moshenniki-2059963922.html
россия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники представляются активистами "Юнармии" и под предлогом подтверждения статуса выманивают у подростков коды из СМС, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом "Юнармии
", уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в СМС-сообщении", - предупредили в ведомстве.
В МВД отметили, что в качестве легенды злоумышленники могут использовать любую молодежную структуру - главное создать ощущение "официального запроса" и получить одноразовый пароль.
В ведомстве добавили, что дальнейшие цели мошенников могут быть разными: от доступа к аккаунтам и сервисам до имитации их взлома с оказанием последующего давления.
"Одноразовые коды нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах: ни организациям, ни "модераторам", ни "активистам". Любой запрос продиктовать код - прямой признак мошенничества", - заключили в ведомстве.