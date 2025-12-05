Музей МФЮА-МАСИ "Искусство Африки" откроется в Москве 9 декабря

Две мемориальные скульптуры Лефем, представленные на круглом столе на тему: "Россия и Африка: диалог культур"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Музей "Искусство Африки" откроется 9 декабря в музейно-выставочном образовательном комплексе "Наука, техника, искусство", сообщил ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

Проект был представлен в четверг на круглом столе "Россия и Африка: диалог культур" в медиацентре "Россия сегодня".

Комплекс "Наука, техника, искусство" создается МФЮА с 2013 года в рамках культурно-просветительского межвузовского проекта совместно с Московским гуманитарно-технологическим университетом — Московским архитектурно-строительным институтом (МГТУ-МАСИ). Собрание уже насчитывает более 10 тысяч экспонатов. Открытие музея "Искусство Африки", который расскажет о культуре тропической части континента, приурочено к 35-летнему юбилею МФЮА.

"Идея создания музея вызревала в сердце, в душе давно. Наверное, с поэзии Николая Гумилева, его "Африканского дневника", – поделился Забелин.

Он подчеркнул, что цель университета – воспитывать не только специалистов, но и культурных, широко образованных людей. "А искусство является ключом к пониманию любви и нравственности", – добавил ректор.

Как сообщила заместитель заведующего отделом "Музея культуры стран Африки" Государственного музея искусства народов Востока, куратор коллекции африканского искусства музея МФЮА-МАСИ Дарья Ванюкова, новая экспозиция сознательно избегает стереотипного представления об Африке как о некоем едином "этнографическом" пространстве вне времени.

По ее словам, экспозиция включает раздел, показывающий достижения древних и средневековых государств Африки. Отдельная часть посвящена материалам, применяемым африканскими мастерами, в частности, породам дерева, что необычайно важно для понимания искусства. Используются видеоматериалы, демонстрирующие связь традиционных форм с современной жизнью.

"Ключевая задача — чтобы культуры Африки не воспринимались как нечто абстрактное, "висящее в безвоздушном пространстве". Важно показать их связь с конкретными людьми-создателями. В конечном счете, цель — рассказать о человеке", – подчеркнула Ванюкова.

Куратор отметила важность интеграции Музея искусства Африки в комплекс других музеев образовательного комплекса, посвященных космосу, технике и русскому искусству. Это демонстрирует, что африканское искусство представляет собой не обособленную экзотику, а равноправный компонент мирового художественного процесса.

Она добавила, что опыт реализации проекта подтверждает эффективность сотрудничества между вузами, музеями и различными организациями, подчеркнув необходимость установления долгосрочных связей с профильными африканскими институциями для совместной работы.

Участники круглого стола назвали открытие музея важным шагом в развитии отношений между Россией и странами Африки. "Стратегической инвестицией в будущее" назвал музей председатель комиссии по работе с африканскими диаспорами Российско-африканского клуба МГУ, президент Африканского бизнес-клуба и эксперт совета Россия-Африка при Госдуме России Луис Гоуенд.

"Этот музей становится своего рода мостом. Мостом, который позволяет российскому обществу, особенно нашей молодежи и студентам, прикоснуться к богатейшему наследию Африки, увидеть ее не через призму стереотипов, а через призму ее гордой души и творческой силы", – отметил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки РАН Вероника Усачева указала на точки соприкосновения наших столь разных культур.

"Если посмотреть вглубь континента, мы видим огромную разницу внутри африканских культур, а также субкультуры внутри них. Это очень насыщенный и широкий мир. Ядро культурного кода: принцип общинности, что многим представляется близким к России", – считает эксперт.

Она отметила важность прямого культурного диалога России и стран Африки без посредников. "Проблема нашего общения с африканскими странами в том, что информацию друг о друге мы, как правило, берем из третьих рук, из западных источников. Африканцы знают о России, а мы об Африке — часто через призму этих источников", – пояснила Усачева.

Открытие музея "Искусство Африки" рассматривается экспертами как часть большого процесса. Заведующий отделом "Музей культуры стран Африки" Государственного музея искусства народов Востока Никита Калеткин рассказал, что в ближайшие два года в Москве на базе Музея Востока также планируется открыть отдельный крупный музей, посвященный африканской культуре, для которого уже начат ремонт здания.

"Государственный музей Востока был выбран в качестве базового для нового музея, так как обладает самым большим в нашей стране собранием африканского искусства. В нашей стране порядка полутора тысяч экземпляров. Это не так много, как в других странах, и одна из наших основных задач — эту коллекцию увеличивать", – резюмировал Калеткин.