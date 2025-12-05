МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачный провайдер МТС выходит на российский рынок графических процессоров (GPU), который оценивается в 120 миллиардов рублей, оборудование необходимо для обучения искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях, рассказали РИА Новости в MWS Cloud.

GPU (Graphics Processing Unit) - специализированный графический процессор, который обрабатывает данные, связанные с отображением изображений, видео и 3D-графики. В отличие от центрального процессора (CPU), который выполняет широкий спектр задач, GPU оптимизирован для параллельных вычислений.

"MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса - MWS GPU on-premises, в рамках которого компания будет устанавливать серверы с графическими ускорителями (GPU), необходимые для обучения и инференса искусственного интеллекта в периметре предприятий. GPU можно будет как приобрести, так и взять в аренду. Таким образом, MWS Cloud вышла на 120-миллиардный рынок on-premises GPU", - сообщили в компании.

Отмечается, что сервис ориентирован на компании, которым в соответствии с требованиями российского законодательства требуется развертывание вычислительных мощностей с GPU в закрытом контуре. Например, промышленным компаниям для интеграции с существующими системами, медицинским компаниям, работающим с персональными данными пациентов при диагностике с помощью ИИ.

Так, оборудование будет предоставляться в составе серверов с разной конфигурацией передовых графических ускорителей. Компании смогут установить как готовые конфигурации, так и собрать их индивидуально под себя.