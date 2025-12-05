Рейтинг@Mail.ru
МТС выходит на российский рынок графических процессоров - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 05.12.2025 (обновлено: 07:07 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/mts-2059946619.html
МТС выходит на российский рынок графических процессоров
МТС выходит на российский рынок графических процессоров - РИА Новости, 05.12.2025
МТС выходит на российский рынок графических процессоров
Облачный провайдер МТС выходит на российский рынок графических процессоров (GPU), который оценивается в 120 миллиардов рублей, оборудование необходимо для... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T07:04:00+03:00
2025-12-05T07:07:00+03:00
технологии
алексей кузнецов
мтс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251008/intellekt-2046970955.html
https://ria.ru/20251113/mintsifra-2054792070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, алексей кузнецов, мтс, экономика
Технологии, Алексей Кузнецов, МТС, Экономика
МТС выходит на российский рынок графических процессоров

МТС выходит на рынок графических процессоров в 120 миллиардов рублей

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачный провайдер МТС выходит на российский рынок графических процессоров (GPU), который оценивается в 120 миллиардов рублей, оборудование необходимо для обучения искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях, рассказали РИА Новости в MWS Cloud.
GPU (Graphics Processing Unit) - специализированный графический процессор, который обрабатывает данные, связанные с отображением изображений, видео и 3D-графики. В отличие от центрального процессора (CPU), который выполняет широкий спектр задач, GPU оптимизирован для параллельных вычислений.
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МТС рассказали о последствиях внедрения ИИ
8 октября, 04:21
"MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса - MWS GPU on-premises, в рамках которого компания будет устанавливать серверы с графическими ускорителями (GPU), необходимые для обучения и инференса искусственного интеллекта в периметре предприятий. GPU можно будет как приобрести, так и взять в аренду. Таким образом, MWS Cloud вышла на 120-миллиардный рынок on-premises GPU", - сообщили в компании.
Отмечается, что сервис ориентирован на компании, которым в соответствии с требованиями российского законодательства требуется развертывание вычислительных мощностей с GPU в закрытом контуре. Например, промышленным компаниям для интеграции с существующими системами, медицинским компаниям, работающим с персональными данными пациентов при диагностике с помощью ИИ.
Так, оборудование будет предоставляться в составе серверов с разной конфигурацией передовых графических ускорителей. Компании смогут установить как готовые конфигурации, так и собрать их индивидуально под себя.
"Инфраструктура может масштабироваться в зависимости от задач и объемов вычислений. Это обеспечивает гибкость при расширении существующих проектов и адаптации решений под индивидуальные требования клиента. А возможность взять сервера с GPU в аренду позволяет перевести капитальные вложения в гибкую систему оплаты", - отметил директор по новым облачным продуктам в МТС Web Services Алексей Кузнецов.
Работа офиса МТС - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Минцифры оценило соглашение ФАС и МТС
13 ноября, 15:56
 
ТехнологииАлексей КузнецовМТСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала