МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Федеральная программа "СВОй бизнес" для ветеранов специальной военной операции и членов их семей победила в номинации "Народное признание" международной премии "Мы вместе", сообщает пресс-служба Корпорации МСП – одного из организаторов проекта.

Церемония награждения состоялась на итоговом Международном форуме гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Проект вместе с Корпорацией реализуют партия "Единая Россия" и организация "ОПОРА РОССИИ". Он помогает участникам СВО запустить свое дело или возобновить предпринимательскую деятельность.

"Самое ценное – это признание людей. Стать победителями народного голосования для нас особенно дорого. Своим выбором люди подтверждают важность социальной миссии проекта и его созидательной силы. Она заключается в том, чтобы протянуть руку помощи и подставить товарищеское плечо нашим героям и тем, кто идет с ними по жизни. Верю, что совместными усилиями мы добьемся еще больших результатов!" – сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина.

Программа "СВОй бизнес" стартовала в марте этого года в Рязанской области. Ее участниками за это время стали более 700 ветеранов спецоперации и членов их семей. География включает более 30 регионов России и продолжает расширяться.

"Победа проекта “СВОй бизнес” в народном голосовании Премии #МыВместе – это сигнал того, что программа действительно востребована и приносит пользу тем, ради кого создавалась. Для нас особенно ценно, что поддержку выразили сами люди – ветераны, их семьи, а также те, кто следит за развитием проекта в регионах", – отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

© Пресс-служба Корпорации МСП Программа "СВОй бизнес" получила награду "Народное признание" © Пресс-служба Корпорации МСП Программа "СВОй бизнес" получила награду "Народное признание"

Он подчеркнул, что проект позволяет не просто обучать основам предпринимательства, но и давать ветеранам возможность найти свое дело, получить наставника и уверенно начать новую профессиональную траекторию.

"Народное признание – это стимул продолжать расширять программу и создавать еще больше возможностей для тех, кто готов открывать собственный бизнес и развивать свои регионы", – заявил Калинин.

Успешные предприниматели помогают ветеранам на каждом региональном этапе, принимают участников с бизнес-визитами, а также в качестве наставников помогают реализовать подготовленные за время прохождения интенсива бизнес-планы.

"Наше взаимодействие не завершается на проведении региональных этапов. Мы остаемся на связи с каждым участником программы. Путь предпринимателя – это всегда вызов. Сначала – самому себе, потом сложностям, которые неизбежно появляются во время ведения бизнеса. И мы готовы идти по этому пути вместе с участниками", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он отметил, что для создателей проекта важно, что программа действительно работает, а ее участники открывают бизнеc.

"Кто-то меняет подходы к ведению текущей предпринимательской деятельности. Но что важно – она помогает участникам понять, что все получится, дает возможность после возвращения с фронта не уходить в рефлексию по прошлому, а найти себя в настоящем и уверенно смотреть в будущее", – сказал Исаевич.

Ветеранам СВО доступны специальные программы для привлечения финансирования, в создании которых немаловажную роль сыграла обратная связь от участников программы. Получить банковский кредит или микрофинансирование при отсутствии или нехватке залогового обеспечения можно с использованием совместной гарантии Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. При этом покрытие составит до 90%. Кроме того, в ряде регионов в государственных микрофинансовых организациях они могут получить микрозаймы со ставками от 1% годовых.