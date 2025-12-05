Рейтинг@Mail.ru
Число оплат проезда в автобусах "Мострансавто" соцкартами выросло на 4%
Новости Подмосковья
 
16:40 05.12.2025
Число оплат проезда в автобусах "Мострансавто" соцкартами выросло на 4%
С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 227,5 миллиона поездок по социальным картам, это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года,... РИА Новости, 05.12.2025
2025
Новости
Число оплат проезда в автобусах "Мострансавто" соцкартами выросло на 4%

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 227,5 миллиона поездок по социальным картам, это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Анализ пассажиропотока подтверждает, что социальная карта – основной способ оплаты проезда. На нее приходится 54% всех транзакций, то есть практически каждая вторая поездка в автобусах "Мострансавто" оплачивается социальной картой жителя Подмосковья или картой москвича.
Среди филиалов компании выделяются лидеры по количеству операций с использованием социальных карт: первое место занимает МАП №10 города Королев с более чем 31,4 миллиона поездок, на втором месте находится МАП №12 города Ногинск с свыше 27,2 миллиона трансакций, а третью позицию занимает МАП №11 города Балашиха, на маршрутах которого зафиксировано более 23,4 миллиона поездок по социальным картам.
