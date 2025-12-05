Число оплат проезда в автобусах "Мострансавто" соцкартами выросло на 4%

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С начала года пассажиры "Мострансавто" совершили более 227,5 миллиона поездок по социальным картам, это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Анализ пассажиропотока подтверждает, что социальная карта – основной способ оплаты проезда. На нее приходится 54% всех транзакций, то есть практически каждая вторая поездка в автобусах "Мострансавто" оплачивается социальной картой жителя Подмосковья или картой москвича.