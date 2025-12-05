https://ria.ru/20251205/mossad-2059943696.html
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада" - РИА Новости, 05.12.2025
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"
Последний родственник нового начальника израильской разведки "Моссад", уроженца Белоруссии Романа Гофмана, устанавливал памятники жертвам нацистов в белорусском
2025-12-05T06:13:00+03:00
2025-12-05T06:13:00+03:00
2025-12-05T06:13:00+03:00
https://ria.ru/20251204/razvedka-2059753109.html
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"
РИА Новости: родственник главы "Моссада" устанавливал памятники в Мозыре
МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Последний родственник нового начальника израильской разведки "Моссад", уроженца Белоруссии Романа Гофмана, устанавливал памятники жертвам нацистов в белорусском Мозыре, сообщил РИА Новости председатель городской еврейской религиозной общины ортодоксального иудаизма "Видуй" Геннадий Денисов.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
назначил своего военного секретаря, уроженца Белоруссии
Романа Гофмана, главой службы внешней разведки "Моссад
". Запрос премьер-министра на назначение генерал-майора Гофмана был представлен консультативному комитету по назначениям на руководящие должности.
Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль.
По словам Денисова, семья Гофман была большая, но родственников в Мозыре не осталось.
"Был такой родственник, он жил последнее время в Америке
, он умер. Приезжал сюда, вел активную работу по установлению памятников жертвам, там, где расстрелы были евреев, цыган. Сейчас установлены памятные таблички, камни с изображениями. Это осталось. Он умер. И больше у меня никаких данных нет", - сказал глава общины.
Денисов сказал, что сейчас практически невозможно найти кого-то.
"Родственников как таковых уже не осталось. Семья была большая, приличная. Большинство осталось, в этой земле лежат. Но молодые уехали, они как-то ассимилировались уже. Вот такие дела", - сказал Денисов.