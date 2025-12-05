Рейтинг@Mail.ru
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/mossad-2059943696.html
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада" - РИА Новости, 05.12.2025
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"
Последний родственник нового начальника израильской разведки "Моссад", уроженца Белоруссии Романа Гофмана, устанавливал памятники жертвам нацистов в белорусском РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:13:00+03:00
2025-12-05T06:13:00+03:00
в мире
белоруссия
израиль
америка
биньямин нетаньяху
моссад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059753708_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_8a04370b0068eb1e36946ab9f2995d04.jpg
https://ria.ru/20250804/prints-2033238837.html
https://ria.ru/20251204/razvedka-2059753109.html
белоруссия
израиль
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059753708_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_c55b02fab086c24d892e5cc8063e030a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, израиль, америка, биньямин нетаньяху, моссад
В мире, Белоруссия, Израиль, Америка, Биньямин Нетаньяху, Моссад
В еврейской общине в Мозыре рассказали о родственнике главы "Моссада"

РИА Новости: родственник главы "Моссада" устанавливал памятники в Мозыре

CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit / Роман Гофман
Роман Гофман - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit /
Роман Гофман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Последний родственник нового начальника израильской разведки "Моссад", уроженца Белоруссии Романа Гофмана, устанавливал памятники жертвам нацистов в белорусском Мозыре, сообщил РИА Новости председатель городской еврейской религиозной общины ортодоксального иудаизма "Видуй" Геннадий Денисов.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назначил своего военного секретаря, уроженца Белоруссии Романа Гофмана, главой службы внешней разведки "Моссад". Запрос премьер-министра на назначение генерал-майора Гофмана был представлен консультативному комитету по назначениям на руководящие должности.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эпштейн продавал тайны принца Эндрю "Моссаду", пишет Times
4 августа, 12:56
Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль.
По словам Денисова, семья Гофман была большая, но родственников в Мозыре не осталось.
"Был такой родственник, он жил последнее время в Америке, он умер. Приезжал сюда, вел активную работу по установлению памятников жертвам, там, где расстрелы были евреев, цыган. Сейчас установлены памятные таблички, камни с изображениями. Это осталось. Он умер. И больше у меня никаких данных нет", - сказал глава общины.
Денисов сказал, что сейчас практически невозможно найти кого-то.
"Родственников как таковых уже не осталось. Семья была большая, приличная. Большинство осталось, в этой земле лежат. Но молодые уехали, они как-то ассимилировались уже. Вот такие дела", - сказал Денисов.
Роман Гофман - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки
Вчера, 13:10
 
В миреБелоруссияИзраильАмерикаБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала