Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moskva-2060164042.html
В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром
В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром - РИА Новости, 05.12.2025
В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром
Уголовное дело об истязании завели на женщину-опекуна, которая била мальчиков альпинистским шнуром и окунала их в ледяную воду в Москве, сообщили в канале Max... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:12:00+03:00
2025-12-05T17:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20250813/novorossiysk-2034991525.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром

В Москве завели дело на бившую и окунавшую детей в ледяную воду опекуншу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело об истязании завели на женщину-опекуна, которая била мальчиков альпинистским шнуром и окунала их в ледяную воду в Москве, сообщили в канале Max столичной прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки в отношении женщины-опекуна возбуждено уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
Ранее Внуковская межрайонная прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении опекуна, истязавшей подопечных мальчиков. В ходе проверки было установлено, что на профилактическом осмотре в образовательном учреждении у одного из мальчиков обнаружили множество кровоподтеков от травм. Согласно объяснениям опекуна, она в целях воспитания била детей шнуром от альпинистского снаряжения.
"Мальчики 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложили им "игру", суть которой заключалась в том, что им предстояло вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Также женщина помещала их в ледяную воду", - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они изъяты у опекуна. Расследование находится на контроле в прокуратуре.
Кадр видео из детского сада №25 в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка
13 августа, 13:10
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала