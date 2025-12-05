В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром

"Мальчики 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложили им "игру", суть которой заключалась в том, что им предстояло вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Также женщина помещала их в ледяную воду", - сообщили в прокуратуре.