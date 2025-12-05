В Москве завели дело на опекуна, которая била детей альпинистским шнуром

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело об истязании завели на женщину-опекуна, которая била мальчиков альпинистским шнуром и окунала их в ледяную воду в Москве, сообщили в канале Max столичной прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки в отношении женщины-опекуна возбуждено уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
Ранее Внуковская межрайонная прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении опекуна, истязавшей подопечных мальчиков. В ходе проверки было установлено, что на профилактическом осмотре в образовательном учреждении у одного из мальчиков обнаружили множество кровоподтеков от травм. Согласно объяснениям опекуна, она в целях воспитания била детей шнуром от альпинистского снаряжения.
"Мальчики 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложили им "игру", суть которой заключалась в том, что им предстояло вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Также женщина помещала их в ледяную воду", - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они изъяты у опекуна. Расследование находится на контроле в прокуратуре.
