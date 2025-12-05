Рейтинг@Mail.ru
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:41 05.12.2025
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"

На северо-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе Москвы
 Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта Победа труда на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе Москвы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Победа труда", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в результате модернизации пропускная способность газорегуляторного пункта увеличилась до 200 тысяч кубометров в час, что позволит не только обеспечивать бесперебойное газоснабжение имеющихся потребителей, но и подключать новые объекты.
"В рамках проекта установили современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, проложены новые подводящие газопроводы, оборудованы автоматизированные системы регулирования давления и противоаварийной защиты, цифровые системы мониторинга и дистанционного управления", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оснащаются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
В московском учебном центре газовиков провели более 17 тысяч аттестаций
Вчера, 15:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
