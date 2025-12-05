https://ria.ru/20251205/moskva-2060087277.html
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда" - РИА Новости, 05.12.2025
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:41:00+03:00
2025-12-05T14:41:00+03:00
2025-12-05T14:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
митино
южное тушино
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060086118_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_0f85235ad6e5067770b27244307f4405.jpg
https://ria.ru/20251204/attestatsiya-2059788169.html
москва
митино
южное тушино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060086118_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_912c07e48686ffd721141347904562cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, митино, южное тушино, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Митино, Южное Тушино, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
На северо-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Победа труда", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в результате модернизации пропускная способность газорегуляторного пункта увеличилась до 200 тысяч кубометров в час, что позволит не только обеспечивать бесперебойное газоснабжение имеющихся потребителей, но и подключать новые объекты.
"В рамках проекта установили современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, проложены новые подводящие газопроводы, оборудованы автоматизированные системы регулирования давления и противоаварийной защиты, цифровые системы мониторинга и дистанционного управления", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оснащаются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.