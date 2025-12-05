Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moskva-2059951081.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, без существенных осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:15:00+03:00
2025-12-05T08:15:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849385_0:33:3184:1824_1920x0_80_0_0_7698faffa500597606a22e618771d25c.jpg
https://ria.ru/20251203/prognoz-pogody-na-dekabr-2025-2059473337.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849385_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_8f98dd73d1f9a96c064203682cde6135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона. Сохранится облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха плюс один - плюс четыре градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 756 миллиметров ртутного столба.
"В выходные характер метеоусловий существенно не изменится. В субботу пасмурно, ночью осадки маловероятны, около нуля, днем, в зоне слабовыраженного атмосферного фронта, местами заморосит слабый дождь, оттепель, ноль - плюс три градуса. В воскресенье небо продолжит хмуриться, станет немного прохладнее, обойдется без значимых осадков, около нуля", - уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что в начале следующей недели столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс двух градусов, начнет сыпать небольшой снег, от чего московская земля немного побелеет, но до метеорологической зимы - еще далеко.
Погода в декабре 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
3 декабря, 12:20
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала