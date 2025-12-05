https://ria.ru/20251205/moskva-2059951081.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
евгений тишковец
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона. Сохранится облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха плюс один - плюс четыре градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 756 миллиметров ртутного столба.
"В выходные характер метеоусловий существенно не изменится. В субботу пасмурно, ночью осадки маловероятны, около нуля, днем, в зоне слабовыраженного атмосферного фронта, местами заморосит слабый дождь, оттепель, ноль - плюс три градуса. В воскресенье небо продолжит хмуриться, станет немного прохладнее, обойдется без значимых осадков, около нуля", - уточнил Тишковец
Синоптик добавил, что в начале следующей недели столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс двух градусов, начнет сыпать небольшой снег, от чего московская земля немного побелеет, но до метеорологической зимы - еще далеко.