Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона. Сохранится облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха плюс один - плюс четыре градуса", - рассказал Тишковец.

Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс двух градусов, начнет сыпать небольшой снег, от чего московская земля немного побелеет, но до метеорологической зимы - еще далеко.