В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"
17:33 05.12.2025
В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"
Абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционных мошенничеств ликвидированы в двух квартирах в Твери, задержан 21-летний житель Московской области
тверь
московская область (подмосковье)
гусев
происшествия
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционных мошенничеств ликвидированы в двух квартирах в Твери, задержан 21-летний житель Московской области, который выполнял функции оператора, сообщило УМВД по Тверской области.
"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили абонентские терминалы пропуска трафика, которые использовались дистанционными мошенниками с целью обмана граждан. По данным полицейских, 21-летний житель Московской области в двух арендованных квартирах на бульваре Гусева и улице Коминтерна города Твери, действуя в составе организованной группы, выполнял функции оператора нелегального узла связи", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии полиции, молодой человек откликнулся на предложение в интернете и получил от вербовщиков необходимую технику. В квартирах он установил четыре сим-бокса не менее чем на 1000 сим-карт различных операторов связи и обеспечивал их бесперебойное функционирование, получая за это еженедельно 500 долларов США.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой), максимальная санкция по которой предполагает лишение свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию сообщников фигуранта, а также выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, подчеркивает УМВД.
