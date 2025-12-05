https://ria.ru/20251205/moshenniki-2060168169.html
В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"
В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому" - РИА Новости, 05.12.2025
В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"
Абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционных мошенничеств ликвидированы в двух квартирах в Твери, задержан 21-летний житель Московской области,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
тверь
московская область (подмосковье)
гусев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060167852_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_9450d986af8d1aa03aa7bd6a4c233a1e.jpg
https://ria.ru/20251205/mvd-2060108054.html
https://ria.ru/20251205/obysk-2060039687.html
тверь
московская область (подмосковье)
гусев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060167852_135:0:1094:719_1920x0_80_0_0_acc9fc48235a34bb97ea7c94f4411779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, московская область (подмосковье), гусев, происшествия
Тверь, Московская область (Подмосковье), Гусев, Происшествия
В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"
В Твери ликвидировали терминалы пропуска трафика для мошенничеств в 2 квартирах
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционных мошенничеств ликвидированы в двух квартирах в Твери, задержан 21-летний житель Московской области, который выполнял функции оператора, сообщило УМВД по Тверской области.
"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили абонентские терминалы пропуска трафика, которые использовались дистанционными мошенниками с целью обмана граждан. По данным полицейских, 21-летний житель Московской области
в двух арендованных квартирах на бульваре Гусева
и улице Коминтерна города Твери
, действуя в составе организованной группы, выполнял функции оператора нелегального узла связи", - говорится
в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии полиции, молодой человек откликнулся на предложение в интернете и получил от вербовщиков необходимую технику. В квартирах он установил четыре сим-бокса не менее чем на 1000 сим-карт различных операторов связи и обеспечивал их бесперебойное функционирование, получая за это еженедельно 500 долларов США
.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ
(Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой), максимальная санкция по которой предполагает лишение свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию сообщников фигуранта, а также выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, подчеркивает УМВД.