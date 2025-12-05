В Твери раскрыли терминалы пропуска трафика для мошенничеств "на дому"

РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Абонентские терминалы пропуска трафика для дистанционных мошенничеств ликвидированы в двух квартирах в Твери, задержан 21-летний житель Московской области, который выполнял функции оператора, сообщило УМВД по Тверской области.

"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили абонентские терминалы пропуска трафика, которые использовались дистанционными мошенниками с целью обмана граждан. По данным полицейских, 21-летний житель Московской области в двух арендованных квартирах на бульваре Гусева и улице Коминтерна города Твери , действуя в составе организованной группы, выполнял функции оператора нелегального узла связи", - говорится в Telegram-канале УМВД.

Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии полиции, молодой человек откликнулся на предложение в интернете и получил от вербовщиков необходимую технику. В квартирах он установил четыре сим-бокса не менее чем на 1000 сим-карт различных операторов связи и обеспечивал их бесперебойное функционирование, получая за это еженедельно 500 долларов США

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой), максимальная санкция по которой предполагает лишение свободы на срок до шести лет.