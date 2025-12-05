Рейтинг@Mail.ru
В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида - РИА Новости, 05.12.2025
В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида
В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида - РИА Новости, 05.12.2025
В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида
Направлено в суд уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников, забравшего у женщины-инвалида более 2 миллионов рублей в Щелково, говорится в... РИА Новости, 05.12.2025
происшествия, щелково, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Москва
В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида

Суд ждет курьера мошенников, забравшего у женщины-инвалида 2 млн руб в Щелково

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников, забравшего у женщины-инвалида более 2 миллионов рублей в Щелково, говорится в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.
«
"Щелковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в отношении 20-летнего жителя города Москвы. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, молодому человеку в мессенджере поступило сообщение с предложением подработки курьером за вознаграждение. В сентябре обвиняемый по наводке куратора приехал Щелково и получил от местной жительницы-инвалида более 2 миллионов рублей.
Отмечается, что до этого мошенники, представившись следователями, позвонили женщине и убедили ее "задекларировать" деньги и передать их курьеру.
Уголовное дело курьера мошенников направлено в Щелковский городской суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура подала иск о возмещении обвиняемым ущерба женщине.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей
27 сентября, 03:34
 
ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
