В Щелково будут судить курьера мошенников, обманувших женщину-инвалида

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников, забравшего у женщины-инвалида более 2 миллионов рублей в Щелково, Направлено в суд уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников, забравшего у женщины-инвалида более 2 миллионов рублей в Щелково, говорится в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

« "Щелковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в отношении 20-летнего жителя города Москвы. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, молодому человеку в мессенджере поступило сообщение с предложением подработки курьером за вознаграждение. В сентябре обвиняемый по наводке куратора приехал Щелково и получил от местной жительницы-инвалида более 2 миллионов рублей.

Отмечается, что до этого мошенники, представившись следователями, позвонили женщине и убедили ее "задекларировать" деньги и передать их курьеру.