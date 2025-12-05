Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, рассылая поддельные письма от лица службы доставки, которые уведомляют якобы об оформлении доставки нового iPhone 17 Pro и предлагают для его отправки перейти по ссылке на сайт, рассказали РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

"Злоумышленники массово рассылают письма, визуально стилизованные под уведомления от служб доставки. В письме сообщается о том, что на адрес получателя письма оформлена доставка Apple iPhone 17 Pro и для его отправки необходимо лишь перейти по ссылке на сайт маркетплейса и подтвердить адрес", - сообщили в компании.

Отмечается, что особенностью схемы является ее избирательность, основанная на типе устройства жертвы. Так, при переходе по ссылке с компьютера пользователь попадает на легитимную страницу одного из популярных маркетплейсов. Однако если переход совершается с мобильного устройства, жертву перенаправляют на мошеннический сайт, который только копирует дизайн маркетплейса.

На этой фальшивой странице пользователю предлагают нажать на кнопку и принять участие в розыгрыше, поясняют в компании. Сделав это, человек получает уведомление о том, что он выиграл несколько сотен тысяч рублей и ему необходимо оплатить госпошлину, чтобы получить выигрыш.

После жертву перенаправляют на еще один фишинговый сайт, имитирующий интерфейс оплаты через систему быстрых платежей (СБП). В результате пользователь самостоятельно переводит деньги злоумышленникам и рискует компрометировать данные своей банковской карты.