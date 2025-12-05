Рейтинг@Mail.ru
09:32 05.12.2025
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников
технологии, apple, мошенники, россия, общество
Технологии, Apple, мошенники, Россия, Общество
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

RED Security: мошенники рассылают поддельные письма о доставке нового iPhone 17

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, рассылая поддельные письма от лица службы доставки, которые уведомляют якобы об оформлении доставки нового iPhone 17 Pro и предлагают для его отправки перейти по ссылке на сайт, рассказали РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"Злоумышленники массово рассылают письма, визуально стилизованные под уведомления от служб доставки. В письме сообщается о том, что на адрес получателя письма оформлена доставка Apple iPhone 17 Pro и для его отправки необходимо лишь перейти по ссылке на сайт маркетплейса и подтвердить адрес", - сообщили в компании.
Отмечается, что особенностью схемы является ее избирательность, основанная на типе устройства жертвы. Так, при переходе по ссылке с компьютера пользователь попадает на легитимную страницу одного из популярных маркетплейсов. Однако если переход совершается с мобильного устройства, жертву перенаправляют на мошеннический сайт, который только копирует дизайн маркетплейса.
На этой фальшивой странице пользователю предлагают нажать на кнопку и принять участие в розыгрыше, поясняют в компании. Сделав это, человек получает уведомление о том, что он выиграл несколько сотен тысяч рублей и ему необходимо оплатить госпошлину, чтобы получить выигрыш.
После жертву перенаправляют на еще один фишинговый сайт, имитирующий интерфейс оплаты через систему быстрых платежей (СБП). В результате пользователь самостоятельно переводит деньги злоумышленникам и рискует компрометировать данные своей банковской карты.
"Схема рассчитана на то, что человек подумает, будто кто-то купил iPhone 17 Pro и по ошибке указал его адрес. Однако, если пользователь решит воспользоваться этой неожиданной возможностью бесплатно получить дорогой смартфон, он попадет в цепочку мошеннических уловок и не только ничего не получит, но и потеряет деньги", - рассказал технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев.
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
