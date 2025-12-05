Рейтинг@Mail.ru
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 05.12.2025 (обновлено: 16:24 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/moshenniki-2059961164.html
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2025
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:22:00+03:00
2025-12-05T16:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
самарская область
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059967079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5703f6b0c1e48d32a301911066e1cf3b.jpg
https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html
россия
москва
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
Задержаны мошенники, которые с помощью вируса похитили с банковских карт жителей 78 регионов более 200 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2025-12-05T09:22
true
PT2M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059967079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c0e28b70c136bdef3f1c091842c6cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, самарская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Самарская область, Ирина Волк
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей

МВД задержало мошенников, похитивших у жителей 78 регионов более 200 млн руб.

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с киберполицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной преступной группы. Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. В их числе — разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России", — написала она в Telegram-канале.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
16 сентября, 15:03
Злоумышленники использовали вирус, который распространялся через мессенджеры WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков.
Сначала мошенники звонили жертве и убеждали установить специально зараженный файл. Затем они просили войти в него, для этого требовалось поднести карту к тыльной стороне смартфона, а затем набрать на клавиатуре ПИН-код. Преступники получали возможность снимать деньги в банкоматах любого региона.
"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 миллионов рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — добавила Волк.
Поиск соучастников преступной группировки продолжается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МВД предупредило о новом способе мошенничества
18 февраля, 23:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваСамарская областьИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала