В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с киберполицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной преступной группы. Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. В их числе — разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России", — написала она в Telegram-канале.

Злоумышленники использовали вирус, который распространялся через мессенджеры WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков.

Сначала мошенники звонили жертве и убеждали установить специально зараженный файл. Затем они просили войти в него, для этого требовалось поднести карту к тыльной стороне смартфона, а затем набрать на клавиатуре ПИН-код. Преступники получали возможность снимать деньги в банкоматах любого региона.

"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 миллионов рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК ", — добавила Волк.

Поиск соучастников преступной группировки продолжается.