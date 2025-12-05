https://ria.ru/20251205/moshenniki-2059961164.html
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 05.12.2025
Задержание мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
Задержаны мошенники, которые с помощью вируса похитили с банковских карт жителей 78 регионов более 200 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В России задержали мошенников, похитивших с карт более 200 миллионов рублей
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Силовики задержали мошенников, похитивших с банковских карт россиян более 200 миллионов рублей, сообщила
официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с киберполицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной преступной группы. Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. В их числе — разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России", — написала она в Telegram-канале.
Злоумышленники использовали вирус, который распространялся через мессенджеры WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков.
Сначала мошенники звонили жертве и убеждали установить специально зараженный файл. Затем они просили войти в него, для этого требовалось поднести карту к тыльной стороне смартфона, а затем набрать на клавиатуре ПИН-код. Преступники получали возможность снимать деньги в банкоматах любого региона.
"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 миллионов рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — добавила Волк.
Поиск соучастников преступной группировки продолжается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.