Рейтинг@Mail.ru
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moshenniki-2059941899.html
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге - РИА Новости, 05.12.2025
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге
Мошенники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений активизируют фишинговые атаки, в частности рассылают россиянам сообщения о якобы... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:46:00+03:00
2025-12-05T05:46:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20251204/mvd-2059769507.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, мошенники, мошенничество
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, мошенники, Мошенничество
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге

Мошенники рассылают россиянам фишинговые сообщения о якобы неуплаченном налоге

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений активизируют фишинговые атаки, в частности рассылают россиянам сообщения о якобы неуплаченном налоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Фишинг под видом недоимки по налогам. Описание схемы: на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов до 1 декабря мошенники активизируют фишинговые атаки. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах (реже - электронные письма) с заголовками "Неуплаченный налог", "Переплата по налогу" или "Недоимка по налогу на имущество", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
Вчера, 14:02
Отмечается, что в сообщении мошенников содержится ссылка на фальшивый сайт, который является точной копией официального портала ФНС или "Госуслуг". Цель - заставить пользователя ввести данные банковской карты под предлогом "уточнения реквизитов для возврата переплаты" или "срочной оплаты недоимки со скидкой".
"Актуальность для декабря: мошенники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто надеется на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Предпраздничная неразбериха делает такие сообщения особенно правдоподобными", - отмечают эксперты "Мошеловки".
Они рекомендуют не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам, а для проверки налоговой задолженности или осуществления платежа вручную ввести адрес официального портала ФНС или "Госуслуг" в браузере.
Эксперты напоминают, что все официальные уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществомошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала