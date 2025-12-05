Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мошенники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений активизируют фишинговые атаки, в частности рассылают россиянам сообщения о якобы неуплаченном налоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Фишинг под видом недоимки по налогам. Описание схемы: на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов до 1 декабря мошенники активизируют фишинговые атаки. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах (реже - электронные письма) с заголовками "Неуплаченный налог", "Переплата по налогу" или "Недоимка по налогу на имущество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сообщении мошенников содержится ссылка на фальшивый сайт, который является точной копией официального портала ФНС или "Госуслуг". Цель - заставить пользователя ввести данные банковской карты под предлогом "уточнения реквизитов для возврата переплаты" или "срочной оплаты недоимки со скидкой".

"Актуальность для декабря: мошенники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто надеется на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Предпраздничная неразбериха делает такие сообщения особенно правдоподобными", - отмечают эксперты "Мошеловки".

Они рекомендуют не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам, а для проверки налоговой задолженности или осуществления платежа вручную ввести адрес официального портала ФНС или "Госуслуг" в браузере.