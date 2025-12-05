Рейтинг@Mail.ru
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:51 05.12.2025 (обновлено: 19:51 06.12.2025)
https://ria.ru/20251205/moor-2060339513.html
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК - РИА Новости, 06.12.2025
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК
Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба топливно-энергетического комплекса и активно участвует в работе по достижению технологического... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-05T19:51:00+03:00
2025-12-06T19:51:00+03:00
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251204/poliklinika-2059858426.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК

Моор: большая Тюменская область уверенно сохраняет позиции технохаба ТЭК

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба топливно-энергетического комплекса и активно участвует в работе по достижению технологического лидерства России, заявил тюменский губернатор Александр Моор.
"Большая Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба ТЭК. Наш нефтегазовый кластер объединяет более 200 предприятий из 26 регионов. На месторождениях Югры и Ямала тестируем и внедряем собственные разработки, созданные вузами и научными центрами региона совместно с нефтегазовыми компаниями", - отметил Моор, подводя итоги технологического саммита TNF в своем Telegram-канале.
Технологический саммит является одним из мероприятий Промышленно-энергетического форума TNF, в этом году он проходил 4 декабря на площадке "Новатэк НТЦ". По словам Моора, участвовавшие в нем лидеры нефтегазовой отрасли обсуждали решения, которые определяют развитие российской энергетики. В повестке встречи были, в частности, импортозамещение критически важного оборудования, развитие отечественного нефтесервиса, разработка и внедрение оборудования и технологий для работы в Арктике и добычи сложноизвлекаемых запасов нефти и газа.
Мероприятие сопровождалось выставкой отечественных технологических продуктов, которые имеют огромное значение для развития отрасли – гидроразрыв пласта, цифровой керн, новые решения в нефтесервисе, многие из них превосходят зарубежные аналоги.
Активное участие в работе по достижению технологического лидерства – важная точка роста региональной экономики, подчеркнул Моор и поблагодарил Минпромторг и Минэнерго за поддержку.
Открытие новой поликлиники в Тобольске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области
4 декабря, 18:02
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала