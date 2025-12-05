Моор: большая Тюменская область сохраняет позиции технохаба ТЭК

ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба топливно-энергетического комплекса и активно участвует в работе по достижению технологического лидерства России, заявил тюменский губернатор Александр Моор.

"Большая Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба ТЭК. Наш нефтегазовый кластер объединяет более 200 предприятий из 26 регионов. На месторождениях Югры и Ямала тестируем и внедряем собственные разработки, созданные вузами и научными центрами региона совместно с нефтегазовыми компаниями", - отметил Моор, подводя итоги технологического саммита TNF в своем Telegram-канале.

Технологический саммит является одним из мероприятий Промышленно-энергетического форума TNF, в этом году он проходил 4 декабря на площадке "Новатэк НТЦ". По словам Моора, участвовавшие в нем лидеры нефтегазовой отрасли обсуждали решения, которые определяют развитие российской энергетики. В повестке встречи были, в частности, импортозамещение критически важного оборудования, развитие отечественного нефтесервиса, разработка и внедрение оборудования и технологий для работы в Арктике и добычи сложноизвлекаемых запасов нефти и газа.

Мероприятие сопровождалось выставкой отечественных технологических продуктов, которые имеют огромное значение для развития отрасли – гидроразрыв пласта, цифровой керн, новые решения в нефтесервисе, многие из них превосходят зарубежные аналоги.