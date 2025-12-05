https://ria.ru/20251205/moldaviya-2060188816.html
Додон призвал власти Молдавии ввести квоту для отечественных товаров
Додон призвал власти Молдавии ввести квоту для отечественных товаров - РИА Новости, 05.12.2025
Додон призвал власти Молдавии ввести квоту для отечественных товаров
Власти Молдавии должны ввести обязательную квоту в 50% для молдавских товаров в магазинах, чтобы поддержать местных производителей, заявил экс-президент, лидер...
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны ввести обязательную квоту в 50% для молдавских товаров в магазинах, чтобы поддержать местных производителей, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
"Закон об обязательной квоте в 50% для молдавских товаров на полках магазинов — правильный и нужный. Он направлен в поддержку местных производителей. И, кстати, когда мы его принимали (в 2019 году - ред.), его поддержали многие депутаты блока ACUM, в который тогда входила и партия "Действие и солидарность", - заявил Додон
журналистам в пятницу.
Он отметил, что ранее этот закон был аннулирован, поскольку он якобы противоречит экономическому развитию.
"Я с этим не согласен. Мы импортируем продукты питания на миллиарды долларов ежегодно. Почему эти деньги не могут заработать наши производители? Тогда будут и рабочие места, и поступления в госбюджет. И тогда нам не придётся брать кредиты на потребление", - подчеркнул Додон.
Молдавия
несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.