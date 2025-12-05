Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Власти Молдавии накануне парламентских выборов использовали экстрадицию разыскиваемого олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе средств из банков республики, в электоральных целях, к правосудию это не имело отношения, заявил бывший генеральный прокурор страны и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.
Плахотнюк был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября.
"То, что Плахотнюка доставили домой накануне выборов, это не случайность. В этом явно есть политическая подоплёка. Власть использовала ситуацию в кампании, пытаясь показать себя силой, способной бороться с коррупцией и быстро привлекать к ответственности тех, кто нарушил закон. На деле это была чистая политическая постановка, не имеющая ничего общего с правосудием и рассчитанная исключительно на электоральный эффект", - заявил Стояногло в эфире Exclusiv TV.
По его словам, он не видел в прокуратуре людей, готовых расследовать дела против Плахотнюка. Стояногло отметил, что, когда стал генпрокурором, сразу понял: прежняя следственная группа не работала по делу, потому что Плахотнюк был для них неприкасаемым.
"Они имитировали расследование, занимаясь второстепенными эпизодами. Я полностью перестроил структуру и создал новую группу прокуроров, которые ранее к делу не имели отношения. Именно они начали реальное расследование, наложили аресты на имущество Плахотнюка, работали по его связям за рубежом. Сегодня именно этих прокуроров судят вместе со мной - за то, что они проявили профессионализм и настойчивость. А те, кто годами вёл дело по ложному пути, продолжают занимать должности и продвигаться", - подчеркнул он.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.