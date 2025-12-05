Рейтинг@Mail.ru
Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка
14:36 05.12.2025
Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка
Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка
в мире
молдавия
россия
греция
владимир плахотнюк
александр стояногло
ренато усатый
молдавия
россия
греция
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, александр стояногло, ренато усатый
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Александр Стояногло, Ренато Усатый
Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка

Стояногло: Молдавия использовала экстрадицию Плахотнюка в электоральных целях

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Власти Молдавии накануне парламентских выборов использовали экстрадицию разыскиваемого олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе средств из банков республики, в электоральных целях, к правосудию это не имело отношения, заявил бывший генеральный прокурор страны и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.
Плахотнюк был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября.
Акция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
Вчера, 16:05
"То, что Плахотнюка доставили домой накануне выборов, это не случайность. В этом явно есть политическая подоплёка. Власть использовала ситуацию в кампании, пытаясь показать себя силой, способной бороться с коррупцией и быстро привлекать к ответственности тех, кто нарушил закон. На деле это была чистая политическая постановка, не имеющая ничего общего с правосудием и рассчитанная исключительно на электоральный эффект", - заявил Стояногло в эфире Exclusiv TV.
По его словам, он не видел в прокуратуре людей, готовых расследовать дела против Плахотнюка. Стояногло отметил, что, когда стал генпрокурором, сразу понял: прежняя следственная группа не работала по делу, потому что Плахотнюк был для них неприкасаемым.
"Они имитировали расследование, занимаясь второстепенными эпизодами. Я полностью перестроил структуру и создал новую группу прокуроров, которые ранее к делу не имели отношения. Именно они начали реальное расследование, наложили аресты на имущество Плахотнюка, работали по его связям за рубежом. Сегодня именно этих прокуроров судят вместе со мной - за то, что они проявили профессионализм и настойчивость. А те, кто годами вёл дело по ложному пути, продолжают занимать должности и продвигаться", - подчеркнул он.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
Вчера, 22:26
 
В миреМолдавияРоссияГрецияВладимир ПлахотнюкАлександр СтояноглоРенато Усатый
 
 
