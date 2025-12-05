Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка

По его словам, он не видел в прокуратуре людей, готовых расследовать дела против Плахотнюка. Стояногло отметил, что, когда стал генпрокурором, сразу понял: прежняя следственная группа не работала по делу, потому что Плахотнюк был для них неприкасаемым.

"Они имитировали расследование, занимаясь второстепенными эпизодами. Я полностью перестроил структуру и создал новую группу прокуроров, которые ранее к делу не имели отношения. Именно они начали реальное расследование, наложили аресты на имущество Плахотнюка, работали по его связям за рубежом. Сегодня именно этих прокуроров судят вместе со мной - за то, что они проявили профессионализм и настойчивость. А те, кто годами вёл дело по ложному пути, продолжают занимать должности и продвигаться", - подчеркнул он.